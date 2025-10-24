Завершується ремонт міжнародної траси Київ – Ковель – Ягодин: дорога до ЄС стане безпечнішою

Ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) наближаються до фінішного етапу. На двох ділянках, загальною протяжністю майже 2 км, які слугують під'їздами до міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", вже влаштовано новий багатошарове дорожнє покриття, укладено тротуари та змонтовано лінію зовнішнього освітлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Що ще мають виконати?

Наразі підрядник виконує роботи з нанесення дорожньої розмітки, монтажу бар’єрного огородження, а також облаштування укосів та узбіч. Незабаром розпочнеться встановлення дорожніх знаків.

Ці оновлені відтинки шляху незабаром будуть відкриті для руху вантажного транспорту, що прямує на перетин українсько-польського кордону через систему "єЧерга".

Фінансування та стратегічне значення

Капітальний ремонт дороги М-07 здійснюється в рамках реалізації проєкту за програмою Європейського Союзу "Механізм сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF). ЄС співфінансує цей проєкт у розмірі 50% його загальної вартості. Ця програма Євросоюзу спрямована на модернізацію критично важливої транспортної інфраструктури, яка з’єднує Україну з країнами блоку.

"Відновлення під’їздів до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» підвищить комфорт і безпеку руху, забезпечить ефективне сполучення між Україною та Польщею – одним із ключових напрямків руху експортних та гуманітарних вантажів", — зазначили в Агентстві відновлення.

Нагадаємо, у Київській області тривають планові, оперативні та аварійно-відновлювальні роботи з утримання 2 545 км доріг державного значення та споруд на них.