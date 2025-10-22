На Київщині тривають роботи з утримання доріг державного значення: що вже зроблено

У Київській області тривають планові, оперативні та аварійно-відновлювальні роботи з утримання 2 545 км доріг державного значення та споруд на них.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Ремонт доріг Київщини

Протягом останніх двох тижнів на дорогах Київщини виконано такі роботи:

Ліквідовано понад 3 тис. м² ямковості за допомогою гарячого асфальтобетону та струменевого методу.

Усунено суцільні деформації покриття "картами" на площі 17 тис. м² із застосуванням сучасної фрезувальної техніки та асфальтоукладачів.

Замінено та встановлено 54 дорожні знаки.

Проведено очищення від порослі та обрізку аварійно-небезпечного гілля на площі близько 59 тис. м².

Відремонтовано 580 погонних метрів металевих бар’єрних огороджень.

Очищено майже 11 тис. погонних метрів водовідвідних лотків.

Прибрано ґрунт під бортом на 14 тис. погонних метрів.

"Для забезпечення безперебійного та безпечного дорожнього руху проводиться комплекс робіт: благоустрій на узбіччях, біля зупинок громадського транспорту, огороджень і дорожніх знаків; утримання в належному експлуатаційному стані систем зовнішнього освітлення доріг та світлофорних об’єктів", - йдеться в повідомленні.

