В Украине с начала войны остановилось более 20% малых предприятий, еще почти 30% находятся на грани - опрос

20,6% предприятий малого и среднего бизнеса в Украине, работавших по состоянию на 23 февраля, сегодня не действуют, а еще 28,5% находятся на грани остановки (объем работ составляет от 10% до 30% довоенного). Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Advanter Group.

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При этом 24,1% опрошенных отметили, что их бизнес работает на 40-60%, а 12,3% - что их загрузка сократилась лишь до 70-90%. Еще 8,4% заявили, что деятельность предприятия почти не изменилась, а 4% - что объемы работ даже выросли (на величину до 30%). А некоторые респонденты (2,2%) указывают, что объемы выросли еще больше.

70,9% респондентов по состоянию на начало мая заявляли, что не проводили релокацию бизнеса. 11,7% сообщили, что переехали исключительно в пределах Украины, еще 8,2% - в основном в пределах Украины. 2,2% в основном перенесли бизнес за границу, а еще 2,2% - переехали за рубеж полностью. Остальные 4,7% указали, что планируют релокацию, но пока не решили куда.

Отметим, что большинство предприятий релоцировалось только в одной сфере - в IT-секторе (39,8% - в основном в пределах Украины, 13% - в основном за границу). В свою очередь, наибольшая доля переместившихся за рубеж наблюдается также в сфере маркетинга, консалтинга и дизайна (13,1%) и транспорта и логистики (12,5%). В отрасли финансов и страхования все 43,8% переместившихся бизнесов сделали это преимущественно в пределах Украины.

Опрос был проведен 4-7 мая среди 934 владельцев и руководителей предприятий. Среди объектов исследования 22% - бизнес с оборотом в 2021 году до 1 млн грн, 29% - с оборотом 1-5 млн грн, 15% - 5-10 млн грн, 17% - 10-50 млн грн, 6% - 50-100 млн грн, 7% - 100-500 млн грн, 4% - с большим оборотом.

Всеукраинских компаний среди опрошенных 21,6%, остальные - региональные. Так, 27,6% работают в основном в Киеве, 6,8% - в Харьковской области, 6,6% - в Днепропетровской, 5,2% - в Киевской, 4,8% - в Одесской, 4,4% - во Львовской, 3,9% - в Запорожской, 2,6% - в Донецкой.

Отметим также, что согласно результатам опроса кадрового портала grc.ua, 53% украинских компаний, приостановивших коммерческую деятельность, не могут ответить сейчас, смогут ли они вообще восстановиться, и лишь ждут завершения войны в стране.