В Україні з початку війни зупинилося понад 20% малих підприємств, ще майже 30% знаходяться на межі – опитування

20,6% підприємств малого та середнього бізнесу в Україні, які працювали станом на 23 лютого, сьогодні не діють, а ще 28,5% перебувають на межі зупинки (обсяг робіт становить від 10% до 30% довоєнного). Про це свідчать результати останнього опитування Advanter Group.

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При цьому 24,1% опитаних зазначили, що їхній бізнес працює на 40-60%, а 12,3% - що їх завантаження скоротилося лише до 70-90%. Ще 8,4% заявили, що діяльність підприємства майже не змінилася, а 4% – що обсяги робіт навіть зросли (на величину до 30%). Деякі респонденти (2,2%) вказують, що обсяги зросли ще більше.

70,9% респондентів станом на початок травня заявляли, що не проводили релокацію бізнесу. 11,7% повідомили, що переїхали виключно в межах України, ще 8,2% – переважно в межах України. 2,2% переважно перенесли бізнес за кордон, а ще 2,2% - переїхали за кордон повністю. Решта 4,7% вказали, що планують релокацію, але поки що не вирішили куди.

Зазначимо, що більшість підприємств релокувалася лише в одній сфері – в IT-секторі (39,8% – переважно в межах України, 13% – переважно за кордон). У свою чергу, найбільша частка переміщених за кордон спостерігається також у сфері маркетингу, консалтингу та дизайну (13,1%), а також транспорту та логістики (12,5%). У галузі фінансів і страхування всі 43,8% бізнесів, що перемістилися, зробили це переважно в межах України.

Опитування було проведене 4-7 травня серед 934 власників та керівників підприємств. Серед об'єктів дослідження 22% – бізнес з оборотом у 2021 році до 1 млн грн, 29% – з оборотом 1-5 млн грн, 15% – 5-10 млн грн, 17% – 10-50 млн грн, 6% – 50 -100 млн грн, 7% – 100-500 млн грн, 4% – з більшим оборотом.

Всеукраїнських компаній серед опитаних 21,6%, решта – регіональні. Так, 27,6% працюють здебільшого у Києві, 6,8% – у Харківській області, 6,6% – у Дніпропетровській, 5,2% – у Київській, 4,8% – в Одеській, 4,4% – у Львівській, 3,9% – у Запорізькій, 2,6% – у Донецькій.

Зазначимо також, що згідно з результатами опитування кадрового порталу grc.ua, 53% українських компаній, які призупинили комерційну діяльність, не можуть відповісти зараз, чи зможуть взагалі відновитися, і зараз лише чекають на завершення війни в країні.