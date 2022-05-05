Три чверті українських підприємців працюють, але здебільшого доходи знизилися наполовину, — опитування

Більшість українських підприємців (95%) планують відновити свою діяльність, а 75% продовжують працювати в умовах війни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Це випливає з опитування компанії Gradus Research Company, яке проводилося на замовлення Київської школи економіки.

У дослідженні також зазначається, що 23% опитаних втратили бізнес, але планують відновити діяльність — більшість (62%) після війни, третина (32%) готова розпочати роботу з першого випадку.

При цьому лише 14% підприємців працюють у тому ж режимі, що й до війни, 31% декларують часткову діяльність, а ще 45% або майже не працюють або призупинили свою діяльність в очікуванні кращих часів.

У 79% респондентів бізнесменів знизився дохід. Чверть із них (26%) фіксують падіння на 50–74%, п'ята частина (21%) повідомляють про скорочення до 75–89% доходу. Також українські підприємці наголошують на готовності виплачувати гроші працівникам та постачальникам. Наприкінці квітня кількість таких збільшилася до 23% на противагу 14% у березні.

Позитивна тенденція і у виплатах постачальникам: тут відновлення довоєнних виплат зросло з 19% до 32%, а падіння невиплат майже вдвічі, з 29% до 16%.

Нагадаємо, в Україні під час війни з РФ найбільше постраждали сфера послуг, юристи, автомобільний бізнес та домашній персонал. Найбільше пропозицій роботи у сфері IT, продажах, маркетингу та рекламі.