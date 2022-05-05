Три четверти украинских предпринимателей работают, но в основном доходы снизились наполовину, — опрос

Большинство украинских предпринимателей (95%) планируют возобновить свою деятельность, а 75% продолжают работать в условиях войны.

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Это следует из опроса компании Gradus Research Company, который проводился по заказу Киевской школы экономики.

В исследовании также отмечается, что 23% опрошенных лишились бизнеса, но планируют возобновить деятельность — большинство (62%) после войны, треть (32%) готовы начать работу по первому случаю.

При этом только 14% предпринимателей работают в том же режиме, что и до войны, 31% декларируют частичную деятельность, а еще 45% либо почти не работают, либо приостановили свою деятельность в ожидании лучших времен.

У 79% респондентов бизнесменов снизился доход. Четверть из них (26%) фиксируют падение на 50–74%, пятая часть (21%) сообщает о сокращении до 75–89% дохода. Также украинские предприниматели подчеркивают готовность выплачивать деньги работникам и поставщикам. В конце апреля количество таковых увеличилось до 23% в противоположность 14% в марте.

Положительная тенденция в выплатах поставщикам: здесь восстановление довоенных выплат возросло с 19% до 32%, а падение невыплат почти вдвое, с 29% до 16%.

Напомним, в Украине во время войны с РФ больше всего пострадали сфера услуг, юристы, автомобильный бизнес и домашний персонал. Больше всего предложений работы в сфере IT, продаж, маркетинга и рекламы.