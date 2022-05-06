Большинство неработающих компаний в Украине зависли в неопределенности и ждут окончания войны — опрос

53,1% украинских компаний, приостановивших коммерческую деятельность, не могут ответить, смогут ли они восстановиться, и лишь ждут завершения войны в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле-мае экспертно-аналитическим центром кадрового портала grc.ua.

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20,4% таких компаний рассматривает возможность восстановить работу в течение одного-двух месяцев, 10,2% — в течение трех-шести месяцев, а 16,3% дали иной ответ.

29,1% опрошенных бизнесов считают, что до довоенного уровня смогли бы восстановиться в срок до полугода, 19,4% — в течение полугода-года, а 8,7% — что им понадобится более года. 1% заявил, что точно не смогут восстановиться в принципе, но относительное большинство в 38,8% пока затрудняются делать какие-то прогнозы. Еще 3% дали другой ответ.

36,9% компаний в случае нужд на послевоенное восстановление своей работы рассчитывают в первую очередь на помощь головных офисов, 26,2% — на помощь государства, 16,9% — на помощь международных фондов. Лишь 1% указали кредитные средства, а другой источник (привлечение инвестиций, собственные средства, аренда недвижимости, средства клиентов) назвали 19%.

Для быстрого же роста бизнеса в Украине самым актуальным условием предприниматели называют уменьшение налоговой нагрузки — его указали 38,9%. Кроме того, 33,3% отметили необходимость программ поддержки малого и среднего бизнеса, 32,4% — искоренение коррупции, по 23,1% назвали помощь международных фондов и переход экономики от аграрно-сырьевой к технологической.

21,3% назвали обеспечение кредитования банками под минимальные проценты, 10,2% — полную перезагрузку системы высшего образования с актуализацией профилей, по которым государство обучает студентов.

В целом же если в начале войны только 40,2% компаний сохраняли коммерческую деятельность, еще 8,8% работали частично, то сейчас 54,2% опрошенных отметили, что их компания работает, а еще 16% сообщили, что бизнес работает, но только в безопасных регионах.

Как указывают в grc.ua, больше всего пострадали от войны компании, работающие в строительстве, сфере обслуживания, науке и образовании. Прекратили свою деятельность некоторые компании, представляющие автомобильный бизнес, консалтинг и аудит, аграрный сектор, промышленные и энергетические предприятия.

Источник фото: ua.depositphotos.com