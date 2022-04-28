Глава Concorde Capital назвал сферы, в которые стоит инвестировать после войны

Владелец и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа отмечает, что война в Украине после своего окончания вызовет большую инвестиционную привлекательность строительной отрасли и пищевой промышленности. Об этом он рассказал в интервью Forbes.ua.

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"Очевидно, что огромные разрушения в стране создадут послевоенный строительный бум. Это подтолкнет все близкие к строительству индустрии и сырьевые рынки. Наверняка будет востребовано все, что связано с пищевой промышленностью. Угроза голода в ряде стран из-за войны России и Украины стимулирует агрорынки", - указал бизнесмен.

Кроме того, выборочно будет наблюдаться бум IT-сектора, однако продуктовые и сервисные компании, завязанные на внутреннее потребление и розничный рынок, "просядут".

В то же время, по словам руководителя Concorde Capital, еще в первый день войны РФ против Украины, он осознал, что профессия инвестбанкира сейчас "умножена на ноль".

"Есть понимание, что мы заходим в сложный, длительный военный марафон. В нем нет места для довоенного бизнеса... [После войны] профессия инвестбанкира какое-то время точно будет в забытье. Бума сделок не случится", - прогнозирует он.

В то же время Мазепа не верит в завершение войны мирным договором и считает главной задачей властей сейчас обеспечение скорейшей победы Украины над Россией военным путем.

Напомним при этом, что неделей ранее президент Владимир Зеленский распорядился создать консультативно-совещательный совет по восстановлению Украины от последствий войны. Его задачами названы, в частности, восстановление инфраструктуры, модернизация и перезапуск экономики и преодоление безработицы.