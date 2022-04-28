Инвестбанкир Мазепа: задачей власти является победа над Россией военным путем, в мирный договор не верю

Владелец и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа считает, что главной задачей власти сейчас является скорейшая военная победа над Россией, но именно с возвращением оккупированных ею территорий. Об этом он рассказал в интервью Forbes.ua.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Пока идет война, мы теряем около половины нашего ВВП: мы снизимся примерно на 45–50%. Грубо говоря, день войны нам обходится в 300 миллионов долларов незаработанного ВВП. Не говоря уже о разрушенных домах, инфраструктуре и самое главное – о погибших. Поэтому нужно делать все, чтобы остановить войну. В мирный договор я больше не верю. Это должна быть военная победа, возвращение наших территорий", - сказал он.

Также руководитель Concorde Capital отметил, что украинское правительство должно сосредоточиться на отмене всех торговых ограничений со всем миром, включая квоты и пошлины, чтобы усилить привлекательность Украины для ведения бизнеса.

"Отсутствие коррупции и продолжение экономических реформ: надеюсь, что война окончательно избавит украинского чиновника от вируса коррупции. Пережитый нами шок, эмоции и боль должны мощно трансформировать общественное сознание. Коррупция и совковое мировоззрение должны окончательно исчезнуть как явление", - добавил он.

При этом, по словам Мазепы, без внутренних перемен в украинском обществе страна не получит многомиллиардную помощь на восстановление, "и Украину ждут темные времена – десятилетия бедности и пустоты".

"Поддержка западных стран и потенциальные многомиллиардные инвестиции не должны остановить начатые реформы. Антикоррупционная инфраструктура, местное самоуправление, независимые набсоветы госкомпаний… все это должно обязательно вернуться. Не должно быть иллюзий, что весь мир нам теперь что-то должен", - подчеркнул он.

В то же время бизнесмен отметил, что сейчас позитивно оценивает деятельность экономического блока правительства Украины, хотя тот "всегда де-факто исполнял волю администрации президента".

"Они не мозг этих решений, а руки. Здесь ничего не поменялось. Но в военных условиях быстрые решения и упрощение многих процедур – это целесообразно.... Я редко хвалю правительство, но большинство шагов, предпринимаемых экономической властью в военное время, поддерживаю... Решения Кабмина о снижении налогов, поддержке предпринимателей - ок", - сказал он.

Также, по мнению инвестбанкира, "четко сработал" Национальный банк Украины, введя ограничениями на вывод капитала и установив твердый валютный курс. Отличие же фактического рыночного курса примерно на 10% от официального Мазепа считает "вполне рабочей цифрой".

Напомним при этом, что неделей ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у руководства Украины имеется стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины, и в первую очередь это задействование армии. Он также подчеркнул, что "заморозки" конфликта с РФ не будет.

Отметим также, что по последним оценкам Международного валютного фонда, сокращение украинской экономики в 2022 году составит около 35%. При этом во Всемирном банке считают, что из-за военной агрессии России ВВП Украины в нынешнем года сократится более чем на 45%.