Бизнес в Украине переходит "на военные рельсы": 5 основных вещей, которые нужно знать

24 февраля из-за полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины по предложению СНБОУ и в соответствии с украинским законодательством президент Владимир Зеленский подписал Указ о введении военного положения в нашей стране.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Активные боевые действия по противостоянию российскому агрессору оказали существенное влияние и продолжают влиять на порядок ведения деятельности предприятий всех категорий по всей территории Украины. По предварительным расчетам правительства, на конец марта 2022 года сокращение украинской экономики оценивается в 35% и выше за месяц, а общий ущерб с учетом будущих периодов достигает триллиона долларов.

Также, согласно проведенному в течение 21-23 марта Advanter Group опросу, 260 предприятий малого и среднего бизнеса показали, что 74% из них полностью или частично прекратили свою работу.

Режим функционирования экономики в условиях военного положения требует от государства нестандартных решений, которые должны создать сверхблагоприятные условия для ведения бизнеса. В связи с этим власти чрезвычайно оперативно внесли комплексные изменения в действующее законодательство, а также внедрили ряд программ и инициатив для поддержки предпринимателей в условиях войны. Это должно помочь сохранить бизнес, рабочие места и поддержать экономику страны.

Поэтому предлагаю рассмотреть пять ключевых средств сохранения деятельности бизнеса в военное время, которые уже введены украинскими властями.

Налоговые льготы

Радикальные изменения претерпело налоговое законодательство. Так, 17 марта вступил в силу Закон №2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Этим Законом установлены следующие привилегии, которые будут действовать в период действия военного положения:

предприятия с оборотом до 10 млрд грн смогут уплачивать единый налог по правилам, установленным для ІІІ группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей;

предприятия с оборотом до 10 млрд грн смогут уплачивать единый налог по правилам, установленным для ІІІ группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей; единый налог с оборота уменьшен до 2% (до сих пор – 3% дохода при уплате НДС или 5% дохода при включении НДС в состав единого налога);

в течение 12 месяцев с 1 марта 2022 ФЛП могут не платить ЕСВ за себя, а ЕСВ за мобилизованных лиц будет платиться из бюджета;

предприятия, которые находятся в местах, где проходят бои, освобождаются от уплаты экологического и земельного налогов на период военного времени и год после него;

штрафы и пеня по ЕСВ не применяются, а проверки не производятся;

не уплачивается НДС за товары, уничтоженные в результате боевых действий или переданные на нужды обороны;

отменяются штрафы из-за отсутствия РРО или фискального чека. Исключение – подакцизные товары;

налогоплательщики имеют право подать налоговую и другую отчетность в течение 90 календарных дней после отмены правового режима военного положения.

Важно добавить, что в соответствии с Постановлением Кабинета министров №303 от 13 марта этого года на время действия военного положения прекращается проведение плановых и внеплановых мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного контроля. В то же время исключением является осуществление внеплановых мер госнадзора по предотвращению неконтролируемого роста цен на товары, имеющие существенную социальную значимость.

Ведение бизнеса на основании деклараций о хозяйственной деятельности

Постановлением Кабинета министров №314 от 18 марта этого года введен декларативный принцип получения права на осуществление хозяйственной деятельности. То есть предприниматель может начинать работу без необходимости получения документов разрешительного характера, лицензий и т.п.

Единственное, что перед началом деятельности предпринимателю необходимо подать декларацию установленной формы в Министерство экономики, а субъектам хозяйствования, осуществляющим охранную деятельность, – в Министерство внутренних дел.

Однако следует отметить, что правительство определило виды хозяйственной деятельности, на которые не распространяется эта упрощенная процедура ведения деятельности. Это касается, в частности, деятельности, связанной с радиоактивными и другими опасными веществами, добычей полезных ископаемых, производством лекарственных средств, внешнеэкономической деятельностью, организацией и проведением азартных игр, оценкой соответствия техническим регламентам и т.д.

После окончания военного положения компании должны не позднее одного месяца обратиться в орган лицензирования и получить разрешение на общих условиях, предусмотренных законодательством.

Временное перемещение предприятий из регионов, пострадавших во время войны

Одной из стратегически важных государственных программ, начатых правительством во время действия военного положения, является релокация предприятий, которые находятся в зоне активных боевых действий.

В частности, Кабинет министров совместно с Министерством экономики осуществляют реализацию программы по релокации украинских предприятий на основе Постановления правительства №305 от 17 марта и Распоряжения КМУ №246-р от 25 марта этого года.

Согласно правилам программы, заявку на релокацию может подать любое предприятие на веб-портале Министерства экономики. Однако приоритет имеют стратегические предприятия и компании, производящие товары первой необходимости.

Продолжительность рассмотрения заявки варьируется от одного до трех дней для предприятий, имеющих первостепенное значение для оборонного комплекса, жизнедеятельности населения и поддержки экономики в военное время. Заявки других, не приоритетных предприятий могут рассматриваться до пяти дней.

После обработки всех запросов Министерство экономики определяет очередность релокации компаний.

Важно отметить, что в настоящее время осуществляется перемещение предприятий в одну из девяти областей, а именно: Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую, Винницкую, Волынскую и Ровенскую. Специалисты в областях контактируют с предприятием, совместно ищут варианты размещения производственных мощностей, решают вопросы аренды, подключения сетей, расселения персонала и членов семей.

Перемещение предприятий производится самостоятельно, силами "Укрзалізниці" или "Укрпочты".

В зоне непосредственных боевых действий и через гуманитарные коридоры релокация, к сожалению, не проводится.

По состоянию на 29 марта в Западную Украину в рамках программы релокации было перевезено уже 98 предприятий, а еще 375 участников программы находились в стадии переезда. В общей сложности на эту дату Министерство экономики получило 1164 заявки от предпринимателей, из которых 1058 уже были проработаны.

Вместе с тем, согласно проведенному 21-23 марта Advanter Group опросу, 59% из 260 опрошенных предприятий показали, что рассматривают вариант релокации. Причем около 10% опрошенных провели или проводят перемещение предприятия полностью или его большей части за границу. К сожалению, такие показатели указывают на 10% потерь ВВП из-за релокации бизнеса из Украины.

Кредитование бизнеса на выгодных условиях

Согласно решению правительства от 18 марта 2022 г. была расширена программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Это означает, что любой бизнес в течение действия военного положения и месяц после его завершения сможет получить кредит под 0%. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Также увеличена максимальная сумма кредита до 60 млн грн.

Срок кредитования по программе "5-7-9%" зависит от целевого назначения средств. Например, по словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, на реализацию инвестиционного проекта и на рефинансирование задолженности кредит предоставляется максимум на пять лет. Для финансирования оборотного капитала – на три года.

Также правительство расширило список инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5-7-9%" в случае нехватки обеспечения. Экспортно-кредитное агентство сможет страховать кредиты предпринимателей-экспортеров, что значительно упростит доступ к дешевому финансированию.

Кроме того, сняты ограничения по участию в программе. По словам Юлии Свириденко, теперь кредит сможет получить любая украинская компания, где конечными бенефициарами с долей свыше 50% являются украинцы. В то же время не смогут взять кредит предприятия, участником или конечным бенефициаром которых являются граждане государства-агрессора или лица, которые принадлежали к террористическим организациям.

Кроме того, ограничение размера допустимого государственного пособия, которое может получить предприниматель, не будет применяться в период действия военного положения.

Упрощение трудовых отношений

24 марта вступил в силу Закон №2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", которым определяются особенности трудовых отношений в условиях военного положения. Он определяет особенности трудовых отношений работников всех предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами, на период действия военного положения.

Важно, что в период действия военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренные статьями 43, 44 Конституции Украины.

Так, в соответствии с нормами Закона, работодатели могут заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или на период замещения временно отсутствующего работника; перевести работника на другую работу без его согласия, если такая работа не противопоказана работнику по состоянию здоровья, с оплатой труда за проделанную работу не ниже среднего заработка по предыдущей работе; увеличить рабочее время с 40 до 60 часов в неделю и уменьшить обязательный выходной день до одного. Также работодатель может не соблюдать ранее прописанные в контракте сроки оплаты труда, если сможет доказать, что причиной этого стала война. А в случае невозможности выплаты заработной платы из-за военных действий выплата заработной платы вообще может быть приостановлена до момента возобновления возможности предприятием осуществлять основную деятельность.

Кроме того, согласно Закону, предусмотрена возможность приостановки действия трудового договора, что не влечет прекращение трудовых отношений. Возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам при приостановлении действия трудового договора в полном объеме возлагается на государство, осуществляющее военную агрессию.

Также Законом упрощена система увольнения и сокращения работников в зоне проведения активных боевых действий. В частности, такие работники вправе расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения. В свою очередь работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в связи с ликвидацией предприятия, вызванной уничтожением в результате боевых действий всех его производственных, организационных или технических мощностей или имущества.

Как видим, бизнесу Украины из-за активных военных действий непросто наладить свое полноценное функционирование. Однако уже после введения государством налоговых льгот, отмены регистраций, а также запуска актуальных программ по кредитованию и релокации бизнеса положительные тенденции по возобновлению деятельности предприятий становятся все более заметными. Да, эти изменения не слишком стремительны, однако это лишь начало восстановления экономики Украины.