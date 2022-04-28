Інвестбанкір Мазепа: завданням влади є перемога над Росією військовим шляхом, у мирний договір не вірю

Власник і генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вважає, що головним завданням влади зараз є якомога скоріша військова перемога над Росією, але саме із поверненням окупованих нею територій. Про це він розповів у інтерв'ю Forbes.ua.

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"Поки йде війна, ми втрачаємо близько половини нашого ВВП: ми знизимося приблизно на 45–50%. Грубо кажучи, день війни нам коштує 300 мільйонів доларів незаробленого ВВП. Не кажучи вже про зруйновані будинки, інфраструктуру і найголовніше – про загиблих. Тому треба робити все, щоб зупинити війну. У мирний договір я більше не вірю. Це має бути військова перемога, повернення наших територій", - сказав він.

Також керівник Concorde Capital зазначив, що український уряд має зосередитись на скасуванні всіх торгових обмежень з усім світом, включаючи квоти та мита, щоб посилити привабливість України для ведення бізнесу.

"Відсутність корупції та продовження економічних реформ: сподіваюся, що війна остаточно позбавить українського чиновника вірусу корупції. Пережитий нами шок, емоції та біль мають потужно трансформувати громадську свідомість. Корупція та совковий світогляд мають остаточно зникнути як явище", - додав він.

При цьому, за словами Мазепи, без внутрішніх змін в українському суспільстві країна не отримає багатомільярдну допомогу на відновлення, "і на Україну чекають темні часи – десятиліття бідності та порожнечі".

"Підтримка західних країн і потенційні багатомільярдні інвестиції не повинні зупинити розпочаті реформи. Антикорупційна інфраструктура, місцеве самоврядування, незалежні наглядові ради держкомпаній… все це має обов'язково повернутися. Не повинно бути ілюзій, що весь світ нам тепер щось винен", - наголосив він.

Водночас, бізнесмен зазначив, що зараз позитивно оцінює діяльність економічного блоку уряду України, хоча той "завжди де-факто виконував волю адміністрації президента".

"Вони не мозок цих рішень, а руки. Тут нічого не змінилося. Але у військових умовах швидкі рішення та спрощення багатьох процедур – це доцільно.... Я рідко хвалю уряд, але більшість кроків, які роблять економічна влада у воєнний час, підтримую... Рішення Кабміну про зниження податків, підтримку підприємців - ок", - сказав він.

Також, на думку інвестбанкіра, "чітко спрацював" Національний банк України, ввівши обмеження на виведення капіталу та встановивши твердий валютний курс. Відмінність фактичного ринкового курсу приблизно на 10% від офіційного Мазепа вважає "цілком робочою цифрою".

Нагадаємо, що тижнем раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що керівництво України має стратегію з деокупації всіх міст і сіл півдня України, і в першу чергу це задіяння армії. Він також наголосив, що "заморозки" конфлікту з РФ не буде.

Зазначимо також, що, за останніми оцінками Міжнародного валютного фонду, скорочення української економіки у 2022 році становитиме близько 35%. При цьому у Світовому банку вважають, що через військову агресію Росії ВВП України цього року скоротиться більш ніж на 45%.