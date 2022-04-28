Глава Concorde Capital назвав сфери, у які варто інвестувати після війни

Власник та генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа зазначає, що війна в Україні після свого закінчення викличе значну інвестиційну привабливість будівельної галузі та харчової промисловості. Про це він розповів у інтерв'ю Forbes.ua.

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"Очевидно, що величезні руйнування в країні створять повоєнний будівельний бум. Це підштовхне всі близькі до будівництва індустрії та сировинні ринки. Напевно, буде затребуване все, що пов'язане з харчовою промисловістю. Загроза голоду в низці країн через війну Росії та України стимулює агроринки", - вказав бізнесмен.

Крім того, вибірково спостерігатиметься бум IT-сектору, проте продуктові та сервісні компанії, зав'язані на внутрішнє споживання та роздрібний ринок, "просядуть".

Водночас, за словами керівника Concorde Capital, ще першого дня війни РФ проти України, він усвідомив, що професія інвестбанкіра зараз "помножена на нуль".

"Є розуміння, що ми заходимо до складного, тривалого військового марафону. У ньому немає місця для довоєнного бізнесу... [Після війни] професія інвестбанкіра якийсь час точно буде в забуття. Буму угод не станеться", - прогнозує він.

Водночас, Мазепа не вірить у завершення війни мирним договором і вважає головним завданням влади зараз забезпечення якнайшвидшої перемоги України над Росією військовим шляхом.

Нагадаємо при цьому, що тижнем раніше президент Володимир Зеленський розпорядився створити консультативно-дорадчу раду з відновлення України від наслідків війни. Її завданнями названо, зокрема, відновлення інфраструктури, модернізацію й перезапуск економіки та подолання безробіття.