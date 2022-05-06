Більшість непрацюючих компаній в Україні зависли в невизначеності і чекають на закінчення війни — опитування

53,1% українських компаній, які призупинили комерційну діяльність, не можуть відповісти, чи зможуть вони відновитися, і лише чекають на завершення війни в країні. Про це свідчать результати опитування, проведеного у квітні-травні експертно-аналітичним центром кадрового порталу grc.ua.

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20,4% таких компаній розглядає можливість відновити роботу протягом одного-двох місяців, 10,2% — протягом трьох-шості місяців, а 16,3% дали іншу відповідь.

29,1% опитаних бізнесів вважають, що до довоєнного рівня змогли б відновитися у строк до півроку, 19,4% — протягом півроку-року, а 8,7% — що їм знадобиться більше року. 1% заявив, що точно не зможуть відновитися в принципі, але відносна більшість у 38,8% поки що не можуть робити якісь прогнози. Ще 3% дали іншу відповідь.

36,9% компаній у разі потреб на повоєнне відновлення своєї роботи розраховують насамперед на допомогу головних офісів, 26,2% — на допомогу держави, 16,9% — на допомогу міжнародних фондів. Лише 1% вказали кредитні кошти, а інше джерело (залучення інвестицій, власні кошти, оренда нерухомості, кошти клієнтів) назвали 19%.

Для швидкого зростання бізнесу в Україні найактуальнішою умовою підприємці називають зменшення податкового навантаження — його вказали 38,9%. Крім того, 33,3% наголосили на необхідності програм підтримки малого та середнього бізнесу, 32,4% — викоріненні корупції, по 23,1% назвали допомогу міжнародних фондів та перехід економіки від аграрно-сировинної до технологічної.

21,3% назвали забезпечення кредитування банками під мінімальні відсотки, 10,2% – повне перезавантаження системи вищої освіти з актуалізацією профілів, за якими держава навчає студентів.

В цілому ж якщо на початку війни лише 40,2% компаній зберігали комерційну діяльність, ще 8,8% працювали частково, то зараз 54,2% опитаних зазначили, що їхня компанія працює, а ще 16% повідомили, що бізнес працює, але лише у безпечних регіонах.

Як зазначають у grc.ua, найбільше постраждали від війни компанії, що працюють у будівництві, сфері обслуговування, науці та освіті. Припинили свою діяльність деякі компанії, що представляють автомобільний бізнес, консалтинг та аудит, аграрний сектор, промислові та енергетичні підприємства.

Джерело фото: ua.depositphotos.com