Ринок праці в умовах війни: хто постраждав найбільше та кого шукають роботодавці в Україні

В Україні під час війни з РФ найбільше постраждали сфера послуг, юристи, автомобільний бізнес та домашній персонал. Проте найбільше пропозицій роботи наразі у сфері ІТ, продажах, маркетингу та рекламі.

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За даними експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, у квітні відкритих вакансій в Україні у 20 разів менше, ніж у довоєнний період. В пріоритеті українських компаній збереження та підтримка існуючих працівників. Відкриваються вакансії переважно на заміну співробітників, які виїхали, або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці. Також є частка тих компаній, які відкривають нові робочі місця.

Експертно-аналітичний центр провів опитування серед компаній різних секторів економіки, яке свідчить, що у березні наймали співробітників лише 18,7% компаній. У квітні таких компаній стало більше.

Дослідження grc.ua показало, що з початком війни 78% компаній здійснили непопулярні заходи стосовно своїх співробітників. Чверті опитаних не виплатили заробітну плату. Звільнили або скоротили працівників у 16,5% компаній, 10% відправили у відпустку за власним коштом. Чверть опитаних, якщо й працює, то отримує неповну виплату заробітної плати. Також більшості респондентам, за їх словами, скоротили заробітну плату більше ніж на 30%.

Найбільше постраждали від війни сфера послуг (салони краси, спортивні клуби, кафе, ресторани, готелі тощо), наука та освіта, юристи, автомобільний бізнес, домашній персонал, спеціалісти сфери безпеки, а також фахівці з інсталяції та сервісу.

Зокрема, за даними grc.ua, найбільше пропозицій роботи зараз у сфері ІТ, продажах та ритейлі, маркетингу, рекламі та PR. Трохи менше свіжих вакансій для робітничого персоналу у сфері транспорту та логістики, будівництва, медицини та фармацевтики.

Продуктовий ритейл одним з перших відновив пошук персоналу та запровадив нову тенденцію на ринку праці воєнного часу. Підбирали персонал, який живе неподалік від місця роботи. Так роботодавці піклувалися про працівників і намагалися уникнути складнощів та небезпеки по дорозі працівника з дому на роботу та назад.

Останнє опитування показало, що майже дві третини пошукачів (65%) в умовах кризи на ринку праці готові знизити свої зарплатні апетити. Найбільша частка (26%) з тих, хто готовий заради влаштування на роботу отримувати меншу заробітну плату, згодні зменшити її на 10-25%.

Як зазначили в експертно-аналітичному центрі, новим співробітникам роботодавці зараз пропонують нижчу заробітну плату. Порівнюючи з середньою заробітною платою в першій половині лютого 2022 року, актуальна середня заробітна плата знизилася на 10%.

За даними дослідження grc.ua, в п’ятірку професійних сфер з найвищими зарплатами входять: айтішники, топменеджери, спеціалісти сфери маркетингу, реклами та PR, фахівці з видобутку сировини та будівництва.

До п’ятірки професій з самими низькими зарплатами у квітні увійшли: менеджери з персоналу (15 500 грн), фахівці у сфері медицини, фармацевтики (14 900 грн), HoReCa (14 000 грн).

Найнижчі зарплати у квітні в середньому пропонують у сільському господарстві (13 300 грн), в автомобільному бізнесі (11 000 грн).

У Києві у квітні в середньому пропонували 26 000 грн, в Дніпропетровській області - 25 600 грн, Львівській - 24 800 грн, Полтавській - 23 400 грн та в Одеській області - 23 000 грн.

Найнижчі заробітні плати також пропонують у Хмельницькій області (в середньому у квітні 14 500 грн), Чернівецькій області (14 000 грн), Івано-Франківській області (13 600 грн), Тернопільській області (13 500 грн).

Нагадаємо, за даними опитування соцгрупи "Рейтинг", 40% українців, які втратили роботу на час війни, не очікують, що зможуть повернутись на попереднє місце роботи. 54% вважають, що це можливо, а 6% важко відповісти.