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40% українців, які втратили роботу через війну, не чекають на її поновлення — опитування
40% українців, які втратили роботу на час війни, не очікують, що зможуть повернутись на попереднє місце роботи. 54% вважають, що це можливо, а 6% не змогли відповісти. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
При цьому найбільше людей, які скептично ставляться до відновлення колишньої робочої діяльності, спостерігається серед опитаних на заході України – 48%. У решті макрорегіонів домінують протилежні настрої.
Також опитування зафіксувало, що куди песимістичніші очікування з цього приводу у жителів сільської місцевості (54% при 35% у містах), а також серед жінок (51% при лише 27% серед чоловіків).
При цьому змінити місце роботи зараз готові 66% тих, хто її втратив, змінити професію готові 58%, а змінити місце роботи на інший регіон України 49% (при 50% тих, хто не готовий).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, не готові переїжджати до іншого регіону заради роботи 58% жителів Центральної України та лише 37% жителів Східної. Також передбачувано набагато більший відсоток людей старшого віку (від 50 років) порівняно з молодшими українцями не готові переїжджати або хоча б просто міняти місце роботи: таких виявилося 68% та 47% відповідно.
Загалом 39% українців, які мали роботу до війни, заявляють про її відсутність зараз (згідно з опитуванням від 6 квітня, тоді таких людей був 41%). Ще 32% продовжують роботу у звичайному режимі, 24% працюють частково віддалено, 3% змінили роботу, а 2% вказали інший варіант. Мали ж до війни роботу 67% від усіх респондентів. Ще 24% опитаних отримували пенсію чи допомогу по інвалідності, а 9% сиділи без роботи.
Зокрема, роботу через війну втратили на сьогодні 53% мешканців сходу України, які мали її, 44% мешканців півдня, 37% — центру, 29% — заходу. Серед жінок цей показник становить 44%, серед чоловіків – 34%.
Опитування було проведене 26 квітня серед 1000 респондентів з усіх регіонів, окрім окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.
Джерело фото: ua.depositphotos.com