58% українців, які мали роботу до війни, продовжують чи повернулися до роботи – опитування

Українці активно починають повертатись на свої довоєнні робочі місця. Так серед тих, хто мав роботу до 24 лютого, продовжують працювати 58%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

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За результатами аналогічного опитування у березні цей показник становив 46%.

За даними нового опитування, 29% респондентів працюють у звичайному режимі, 26% – частково чи віддалено, 3% – почали працювати на новій роботі.

Скоротилася кількість людей, які втратили роботу під час війни — 41% проти 53% у березні. Географічно ситуація на ринку праці мало змінилася. Найбільше тих, хто зараз працює, у західних областях, тоді як лише третина мешканців на сході мають роботу, а решта дві третини втратила роботу.

Це, зокрема, пов'язано з тим, що багатьом українцям довелося переїхати до безпечніших регіонів через активні бойові дії в їхніх містах та селах. За даними опитування, 20% дорослого населення України тимчасово вирішило змінити місце проживання. Більшість (46%) переселенців — це мешканці східних регіонів.

Найчастіше їдуть люди молодого віку (31%), старшим важче різко змінити місце проживання (13%).

"Третина з тих, хто залишив будинок, планують повертатися вже найближчим часом, чверть ще трохи почекають. Близько 40% висловлюють готовність повернутися, але тільки після закінчення війни", — зазначають у "Рейтингу".

На тенденції ринку праці впливає активна участь українців у захисті України від російських загарбників. Зокрема близько 80% респондентів так чи інакше беруть участь у війні. Побільшало людей, які допомагають захисту країни фінансово, до 45% проти 39% у березні.

В інформаційному опорі беруть участь 18% опитаних, працюють у критичній інфраструктурі – 13%, беруть участь у теробороні – 3%, або військові – 3%. Проте 25% немає можливості допомагати.

Нагадаємо, 19% українців заявляють, що покинули населений пункт свого проживання через війну, що ведеться Росією, проти України. Серед молоді до 35 років своє місто/село залишили 29% опитаних, серед осіб віком 36-50 років – 21%, а серед тих, кому за 50, – всього 11%.