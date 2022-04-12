Більше половини українців вважають, що вони перебувають у "звичайних обставинах", — соціологи

Лише 5% українців вважають, що перебувають у складній ситуації. Ще 44% відчувають труднощі, але називають їх терпимими, а у "досить звичайних обставинах" перебувають 51% опитаних.

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Про це свідчить нове опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 6 квітня. У ньому брало участь 1200 респондентів, а помилка репрезентативності не перевищує 2,8%.

Найбільші труднощі зазнають українці, які вимушено змінили місце проживання, особливо мешканці східних областей. При цьому лише 40% опитаних, які втратили роботу, перебувають у відносно нормальних обставинах.

"50% опитаних намагаються активно вирішувати свої проблеми – для умов війни це показник гарної адаптації до ситуації та прийняття відповідальності за своє життя на себе. 35% намагаються перечекати, не поспішають із рішеннями, тож займають пасивну позицію. 13% шукають підтримки в інших людей. Загалом конструктивні стратегії поведінки у складних життєвих обставинах притаманні сьогодні 63% опитаних", — зазначають соціологи.

Найменш активну стратегію поведінки використовують жителі на сході України (41%). Вони ж найчастіше звертаються за допомогою (17%). Молодь більше схильна перечекати та не поспішати з рішеннями (40%). Жінки більше, ніж чоловіки, шукають підтримки у інших людей (16% проти 10%) і набагато менш схильні до активного вирішення своїх проблем (44% проти 56%).

"Активно вирішують свої проблеми ті, хто працює повноцінно чи частково (60%). Ті, хто не працює, більше готові перечекати та не поспішати з рішеннями (41%). Набагато нижча активна позиція у тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах (36%), вони схильні перечекати (39%) і шукати підтримки в інших людей (18%)", — резюмують у "Рейтингу".

Нагадаємо, Раніше у "Рейтингу" з'ясували, що рівень підтримки українцями вступу України до НАТО до 12-13 березня впав на 4 відсоткові пункти, з 76% до 72%, порівняно з 1 березня.