Больше половины украинцев считают, что они находятся в "относительно обычных обстоятельствах", — социологи

Только 5% украинцев считают, что находятся в сложной ситуации. Еще 44% испытывают трудности, но называют их терпимыми, а в "относительно обычных обстоятельствах" находится 51% опрошенных.

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Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 6 апреля. В нем участвовало 1200 респондентов, а ошибка репрезентативности составляет не больше 2,8%.

Самые большие сложности испытывают украинцы, которые вынужденно изменили место жительства, особенно жители восточных областей. При этом только 40% опрошенных, которые потеряли работу, находятся в относительно нормальных обстоятельствах.

"50% опрошенных пытаются активно решать свои проблемы – для условий войны это показатель хорошей адаптации к ситуации и принятия ответственности за свою жизнь на себя. 35% пытаются переждать, не спешат с решениями, так что занимают пассивную позицию. 13% ищут поддержки у других людей. В целом конструктивные стратегии поведения в сложных жизненных обстоятельствах присущи сегодня 63% опрошенных", — отмечают социологи.

Наименее активную стратегию поведения используют жители востока Украины (41%). Они же чаще других обращаются за помощью (17%). Молодежь больше склонна переждать и не торопиться с решениями (40%). Женщины больше, чем мужчины, ищут поддержки у других людей (16% против 10%) и гораздо менее склонны к активному решению своих проблем (44% против 56%).

"Активно решают свои проблемы те, кто работает полноценно или частично (60%). Неработающие больше готовы переждать и не спешить с решениями (41%). Гораздо более низкая активная позиция у тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах (36%), они более склонны переждать (39%) и искать поддержки у других людей (18%)", — резюмируют в "Рейтинге".

Напомним, ранее в "Рейтинге" выяснили, что уровень поддержки украинцами вступления Украины в НАТО к 12-13 марта упал на 4 процентных пункта, с 76% до 72%, по сравнению с 1 марта.