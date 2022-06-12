Спрос на рабочих в Украине за месяц увеличился на 20%: кого больше ищут работодатели и сколько платят

Актуальных вакансий в рабочей сфере в Украине в июне стало на 20% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает кадровый портал grc.ua.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В общей структуре всего рынка труда Украины доля вакансий сферы рабочего персонала составляет 8% всех актуальных на портале и входит в пятерку наиболее востребованных профессиональных сфер.

Отмечается, что вакансии есть во всех регионах Украины, но больше всего их - 32% - во Львовской области. Еще 20% вакансий приходится на Днепропетровскую область, 14% – на Донецкую, 6% – на Киев, 5% – на Полтавскую область.

47% вакансий – для лиц без опыта работы, а еще столько же – для людей с минимальным опытом от 1 до 3 лет. Опыт от 3 до 6 лет требуется только в 4% актуальных вакансий, а более опытные специалисты востребованы только в 2% случаев.

Чаще всего работодатели ищут монтажников – 14% от всех предложений, вторыми по количеству предложений работы являются грузчики – 13%, а на третьем месте с долей 10% – комплектовщики и упаковщики товаров.

9% объявлений касаются поиска наладчиков, 8% - электриков, также 8% - электромонтеров и кабельщиков, 6% - операторов станков, по 5% - слесарей, механиков и разнорабочих.

В среднем в Украине предлагаемая заработная плата в открытых предложениях для специалистов рабочих профессий составляет 13 700 грн. Минимальная ежемесячная компенсация для этих специалистов стартует от 8900 грн, и таких вакансий большинство – 44%.

Оклад, начинающийся от 13 400 грн, указан в четверти вакансий. Зарплату от 17 800 грн готовы платить лишь 16% работодателей. И только в 9% предложений работы для рабочих озвучена зарплата от 22 300 грн, а в 6% вакансий – выше 26 800 грн.

В зависимости от специализации уровень компенсации тоже значительно меняется. Самый высокий средний оклад предлагают слесарям и механикам – 20 800 грн. Наладчики могут получать в среднем 18 500 грн, а операторы станков – 15 500 грн в месяц.

Около 14 000 грн могут получать разнорабочие, электрики и электромонтеры. Монтажники и грузчики могут рассчитывать в среднем на 13 700 грн за свой труд. Наименьшую заработную плату предлагают комплектующим и укладчикам-упаковщикам - в среднем 10 100 грн.

Как комментируют кадровики, конкуренция среди представителей рабочих специальностей сейчас не слишком высока, поэтому трудоустроиться на такие позиции можно без проблем. При этом в современных реалиях спрос на сотрудников рабочих специальностей будет только увеличиваться, поскольку все больше компаний начинают возобновлять свою деятельность как в своем регионе, так и на новой локации после переезда.

Источник фото: ru.depositphotos.com