С началом войны в Украине количество вакансий резко уменьшилось, а резюме - увеличилось

Каждый второй украинец или потерял работу или получает не довоенный размер заработной платы. Желающих найти новую работу много, однако рынок труда, находящийся в состоянии жесткого кризиса, не может удовлетворить спрос соискателей. Даже учитывая положительную динамику количества открытых вакансий в некоторых профессиональных областях, большинство специалистов не могут найти работу.

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По данным кадрового портала grc.ua, люди стали активнее искать работу – и оставшиеся в своих городах, но потерявшие работу из-за войны, и внутренние переселенцы, которых по данным Международной организации по миграции уже более 8 миллионов.

За последний месяц на сайте grc.ua прирост резюме составил +15%. Активность поисковиков тоже выросла – количество отзывов на вакансии, если сравнивать с предыдущим месяцем, увеличилось на 20%.

Что касается работодателей, они также понемногу начинают возобновлять рабочие процессы и размещают на кадровых порталах вакансии в различных профсферах. Однако количество предложений работы намного ниже количества желающих получить эту работу.

Некоторые профессиональные сферы пострадали больше, в них новых предложений работы почти нет. По данным государственной службы занятости, в апреле на 25 326 вакансий претендовало 283 356 безработных, то есть конкуренция на одно рабочее место составляла около 12 человек. Согласно данным портала grc.ua, уровень конкуренции на одно рабочее место в апреле был несколько меньше и в среднем составлял 7 человек. Однако есть профессиональные сферы, в которых этот показатель намного выше из-за почти полного отсутствия предложений работы.

Больше вакансий на сайте grc.ua открыто для специалистов сферы Продажа (18,6%), в сфере ИТ, интернет, телеком (13,5%), для специалистов из сферы транспорта и логистики (9%), рабочего персонала (8, 8%, в строительстве (5,9%), в медицине и фармацевтике (5,3%). Эти специалисты, кроме специалистов сферы строительства, были наиболее востребованы с начала войны. Что касается строителей и других специалистов сферы строительства, то положительная динамика увеличения предложений работы для них начала прослеживаться с апреля.

Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страховщикам, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупкам. Для них сейчас меньше актуальных вакансий.

По данным кадрового портала grc.ua, больше всего предложений работы открыто в Киеве (33,9% всех актуальных на сайте), Львовской области (17,9%) и Днепропетровской области (8,9%). Однако и уровень конкуренции здесь гораздо выше, чем в западных регионах Украины.

Напомним, что с начала войны Украина потеряла около 5 млн рабочих мест.