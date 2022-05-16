З початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало

Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати. Бажаючих знайти нову роботу багато, проте ринок праці, що перебуває у стані жорсткої кризи, не спроможний задовільнити попит пошукачів. Навіть враховуючи позитивну динаміку кількості відкритих вакансій в деяких професійних сферах, більшість спеціалістів не можуть знайти роботу.

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За даними кадрового порталу grc.ua, люди стали активніше шукати роботу – і ті, хто залишився у своїх містах, але втратили роботу через війну, і внутрішні переселенці, яких за даними Міжнародної оргнаізації з міграції вже більше 8 мільйонів.

За останній місяць на сайті grc.ua приріст резюме склав +15%. Активність пошукачів теж виросла – кількість відгуків на вакансії, якщо порівнювати з попереднім місяцем, збільшилася на 20%.

Що ж стосується роботодавців, вони також потроху починають відновлювати робочі процеси й розміщують на кадрових порталах вакансії в різних профсферах. Проте кількість пропозицій роботи набагато нижча за кількість бажаючих отримати цю роботу.

Деякі професійні сфери постраждали найбільше, в них нових пропозицій роботи майже немає. За даними державної служби зайнятості, в квітні на 25 326 вакансій претендувало 283 356 безробітних, тобто конкуренція на одне робоче місце складала майже 12 осіб. Згідно даних портала grc.ua, рівень конкуренції на одне робоче місце в квітні був дещо менший та в середньому складав 7 осіб. Проте, є професійні сфери, в яких цей показник набагато вищий через майже повну відсутність пропозицій роботи.

Найбільше вакансій на сайті grc.ua відкрито для спеціалістів сфери Продаж (18,6%), в сфері ІТ, інтернет, телеком (13,5%), для фахівців зі сфери транспорту та логістики (9%), робітничого персоналу (8,8%), в будівництві (5,9%), в медицині та фармацевтиці (5,3%). Ці спеціалісти, окрім фахівців сфери будівництва, були найбільше затребувані від початку війни. Стосовно будівельників та інших спеціалістів сфери будівництво, то позитивна динаміка збільшення пропозицій роботи для них почала прослідковуватися з квітня.

Найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій.

За даними кадрового порталу grc.ua, найбільше пропозицій роботи відкрито у Києві (33,9% від усіх актуальних на сайті), Львівській області (17,9%) та Дніпропетровській області (8,9%). Проте й рівень конкуренції тут набагато вищий, аніж в західних регіонах України.

Нагадаємо, що з початку війни Україна втратила майже 5 млн робочих місць.