Падение зарплат в мае: что происходит с рынком труда в Украине

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua подготовил обзор заработных плат, которые предлагаются в открытых вакансиях в мае.

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Так, анализ grc.ua показал, что в мае в большинстве профессиональных сфер продолжается снижение заработных плат. Ведь, чем дольше идет война, тем сложнее компаниям содержать и объемы деловой активности, и размер заработной платы своих работников. В условиях кризиса украинский бизнес оптимизирует расходы, зачастую это происходит за счет зарплат.

Самые маленькие зарплаты предлагают в сфере безопасность (9 200 грн), туризм, гостиницы, рестораны (9 500 грн), начало карьеры, студенты (10 300 грн), добычу сырья (в среднем 11 000 грн), специалистам сферы инсталляция и сервис (12600 грн), банки, инвестиции, лизинг (13 100 грн).

Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных областях прослеживается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, где падение зарплаты в мае составило от 9 до 58%.

Больше зарплаты снизились в сфере добычи сырья (-58%), инсталляция и сервис (-56%), безопасность (-49%). Ощутимое снижение зарплат в открытых вакансиях в мае по сравнению с апрелем произошло также для специалистов без опыта работы и студентов (-56%), рабочего персонала (-46%), специалистов сферы консультирования (-46%), строительства и недвижимости (- 44%), работников сферы туризма, гостиницы, рестораны (-32%).

Не обошло снижение зарплат также работников транспортной сферы и логистики (-27%), административный персонал (-21%), сферу продаж (-20%), банковских работников (-17%), а также специалистов сферы искусство, развлечения, масс- медиа (-9%).

Как уже сообщалось ранее, наиболее сложно сейчас найти работу юристам, страховщикам, работникам сферы обслуживания, красоты и спорта, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупок. Для них сейчас меньше актуальных вакансий. В подавляющем большинстве вакансий в этих профессиональных областях заработная плата не озвучена.

Сферы, в которых зарплаты удержались или повысились

В сфере автомобильного бизнеса, несмотря на то что падение зарплат с начала войны произошло более чем на 50%, в мае средняя зарплата в открытых вакансиях несколько повысилась с 11 000 грн (в апреле) до 14 500 грн (в мае).

В сфере производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла с 13 300 грн (в апреле) до 16 600 грн (в мае). Медики и фармацевты входят в число наиболее востребованных специалистов, однако уровень зарплат для них не слишком высок. Правда, в мае средняя заработная плата в открытых вакансиях для них повысилась с 14 900 грн (в апреле) до 18 200 грн (в мае).

Положительная динамика средней зарплаты наблюдается в сфере бухгалтерия, управленческого учета, финансов предприятия, этим специалистам в мае предлагают 19 800 грн, в отличие от апреля, когда предлагали в среднем 17 500 грн. Повысились средние зарплаты в открытых вакансиях для HR-ов (с 15 000 грн. в апреле до 29 700 грн. в мае), в сфере маркетинг, реклама и PR (с 26 600 грн в апреле до 30 800 грн в мае).

Ощутимо увеличились предлагаемые зарплаты для директоров и руководителей (с 63 200 грн в апреле до 86 100 грн в мае).

Что касается анализа зарплат по регионам, то самые высокие зарплаты предлагают в Киеве. Столица вернула уверенное лидерство по размеру заработных плат, которое было утрачено с начала войны. В киевских компаниях в среднем предлагают 29 200 грн ежемесячной зарплаты.

Также высокие средние зарплаты в мае предлагают в Полтавской области (22 300 грн), Львовской области (21 600 грн), Одесской области (21 000 грн), в Ивано-Франковской области (19 400 грн) и в Харьковской области (19 000 грн).

Самые низкие зарплаты в мае в открытых вакансиях предлагаются в Черниговской области (в среднем 12 400 грн), Тернопольской области (13 100 грн), Волынской области (13 600 грн), Киевской области (13 800 грн), Закарпатской области (14 100 грн) и в Черновицкой области (14 200 грн).