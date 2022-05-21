В Україні через ажіотаж ростуть ціни на живих поросят: яка ситуація на ринку

В Україні вже другий місяць спостерігається пожвавлення на ринку товарних поросят, що призвело до помітного підвищення цін. Про це повідомляє за результатами власного моніторингу асоціація "Свинарі України".

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Так, за свідченнями операторів ринку, кількість охочих закупити тварин для подальшої відгодівлі перевищує наявну пропозицію, а товарні партії поросят масою 25-30 кг станом на середину травня заброньовані до кінця червня.

Відповідна активність спричинила подальше здороження в сегменті: якщо у квітні ціна закупівлі коливалася в межах 75-90 грн/кг живою масою, то в середині травня діапазон піднявся до 80-110 грн/кг.

Аналітики профільної асоціації зазначають, що порівняно з довоєнним періодом відбулася докорінна зміна настроїв. Так, ще на початку року ціни на товарних поросят переважно коливалися в межах 67-75 грн/кг, а репродуктори відзначали, що покупці активно торгуються, нарікаючи на дорогі корми та невисокий рівень закупівельних цін.

"Здешевлення кормів на тлі підвищення попиту на свинину та, відповідно, цін в західних областях привернуло увагу до відгодівлі. Проте треба зважати на економічний бік такої зацікавленості, адже надмірний попит "розганяє" ціни та може їх вивести на такий рівень, коли навіть за знижених цін на корми виробництво може опинитися на рівні окупності", - коментують в АСУ.

Свинарі вказують, що за теперішнього рівня закупівельних цін на поросят та кормові інгредієнти орієнтовна межа окупності для відгодівельників сягатиме 45-46 грн/кг.

Як пояснює директор фермерського господарства "Пан Продукт" Мирослава Чайковська, підвищення витрат на закупівлю товарних поросят нині виводить собівартість їх відгодівлі практично на довоєнний рівень навіть за умови здешевлення кормів. Так, з травня свинарі відчули істотне зниження цін на кормові інгредієнти, проте його компенсує як підвищення цін на поросят масою 25-30 кг, так і збільшення інших статей витрат.

"Підвищення цін на дизпаливо майже на 75% впливає на собівартість хоча й не напряму, проте відчутно, адже це і доставка тварин, і доставка кормів, і утилізація гноївки. Крім цього, зростають також інші виробничі витрати. Так, наприклад, великі черги бажаючих закупити товарних поросят дещо обмежують пропозицію "в одні руки", тож далеко не кожен відгодівельник зможе забезпечити 100% заповнення виробничого майданчика", - вказує вона.

За словами аграрія, це автоматично збільшує витрати на утримання та обслуговування однієї голови. Окрім цього, є потреба переглянути зарплати персоналу, тож у кінцевому рахунку виходить, що межа окупності навіть прогресивних підприємств-відгодівельників може сягати 46 грн/кг.

"Для дрібного свиногосподарства, де за тваринами доглядають сімейним підрядом, частково годують власновирощеними культурами, де менші адміністративні витрати та податкове навантаження, така межа може бути трохи нижчою – близько 44 грн/кг. Проте про стале виробництво та регулярну пропозицію товарних свиней в такому випадку не йдеться", – коментує Чайковська.

Зазначимо також, що нещодавно Україна домовилася про поновлення експорту свинини, який буде відбуватися транзитом через порти Румунії, оскільки через російську агресію Україна втратила традиційні шляхи експорту своєї продукції морським транспортом.

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