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Європейський свинарський холдинг не збирається йти з російського ринку
Нідерландсько-норвезький свинарський холдинг Topigs Norsvin, незважаючи на війну, розв'язану Росією проти України, не планує скорочувати свою співпрацю із країною-агресором.
Відповідний лист своїм російським клієнтам компанія опублікувала на своєму сайті.
"Топігс СіАйЕс" (Білгород) є дочірньою компанією "Топігс Норсвін Інтернешнл Б.В." і продовжує свою діяльність у Росії у штатному режимі і буде адаптуватися під зміни ситуації на ринку та у світі", — йдеться в листі.
Крім цього, російська філія Topigs має намір виконувати всі свої зобов'язання щодо постачання тварин у повному обсязі і планує підібрати для кожного клієнта в РФ "свій унікальний варіант співпраці".Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними на сайті Topigs Norsvin, свинарський холдинг входить до трійки найбільших генетичних компаній світу.
Група представлена в 54 країнах, її дослідні центри розташовані в Нідерландах, Німеччині, США, Канаді, Бразилії та інших глобальних центрах свинарства.
За інформацією "Інтерфакс-Україна", холдинг щорічно виробляє понад 90 млн голів поголів'я відгодівлі своєї генетики "Топігс Норсвін".
В Україні Topigs Norsvin представлено з 2020 року, представництво компанії знаходиться у Вишгороді Київської області.
Раніше повідомлялося, що Україна за рік збільшила імпорт свинини у 2,5 рази. Так, за чотири місяці 2021 року в Україну завезли 8,9 тисячі тонн свинини загальною вартістю 16,1 млн доларів.
Водночас, за відповідний період 2020 року імпорт свинини в Україну становив 3,5 тисячі тонн (7,2 млн доларів).