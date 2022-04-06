Европейский свиноводческий холдинг не собирается уходить с российского рынка

Нидерландско-норвежский свиноводческий холдинг Topigs Norsvin, несмотря на войну, развязанную Россией против Украины, не планирует сокращать свое сотрудничество со страной-агрессором.

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Соответствующее письмо своим российским клиентам компания опубликовала на своем сайте.

"Топигс СиАйЭс" (Белгород) является дочерней компанией "Топигс Норсвин Интернешнл Б.В." и продолжает свою деятельность в России в штатном режиме и будет адаптироваться под изменения ситуации на рынке и в мире", – говорится в письме.

Кроме этого, российский филиал Topigs намерен выполнять все свои обязательства по поставке животных в полном объеме и планирует подобрать для каждого клиента в РФ "свой уникальный вариант сотрудничества".

Согласно данным на сайте Topigs Norsvin, свиноводческий холдинг входит в тройку крупнейших генетических компаний мира.

Группа представлена в 54 странах, ее исследовательские центры расположены в Нидерландах, Германии, США, Канаде, Бразилии и других глобальных центрах свиноводства.

По информации "Интерфакс-Украина", холдинг ежегодно производит свыше 90 млн голов откормочного поголовья своей генетики "Топигс Норсвин".

В Украине Topigs Norsvin представлен с 2020 года, представительство компании находится в Вышгороде Киевской области.

Ранее сообщалось, что Украина за год увеличила импорт свинины в 2,5 раза. Так, за четыре месяца 2021 года в Украину завезли 8,9 тысячи тонн свинины общей стоимостью 16,1 млн долларов.

В то же время за соответствующий период 2020 года импорт свинины в Украину составил 3,5 тысячи тонн (7,2 млн долларов).