В Украине из-за ажиотажа растут цены на живых поросят: какова ситуация на рынке

В Украине уже второй месяц наблюдается оживление на рынке товарных поросят, что привело к заметному повышению цен. Об этом сообщает по результатам собственного мониторинга ассоциация "Свиноводы Украины".

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Так, по свидетельствам операторов рынка, количество желающих закупить животных для дальнейшего откорма превышает имеющееся предложение, а товарные партии поросят массой 25-30 кг по состоянию на середину мая забронированы до конца июня.

Соответствующая активность привела к дальнейшему удорожанию в сегменте: если в апреле цена закупки колебалась в пределах 75-90 грн/кг живой массой, то в середине мая диапазон поднялся до 80-110 грн/кг.

Аналитики профильной ассоциации отмечают, что по сравнению с довоенным периодом произошло коренное изменение настроений. Еще в начале года цены на товарных поросят преимущественно колебались в пределах 67-75 грн/кг, а репродукторы отмечали, что покупатели активно торгуются, сетуя на дорогие корма и невысокий уровень закупочных цен.

"Удешевление кормов на фоне повышения спроса на свинину и, соответственно, цен в западных областях привлекло внимание к откорму. Однако нужно учитывать экономическую сторону такой заинтересованности, ведь чрезмерный спрос "разгоняет" цены и может их вывести на такой уровень, когда даже при пониженных ценах на корма производство может оказаться на уровне окупаемости", – комментируют в АСУ.

Свиноводы указывают, что при нынешнем уровне закупочных цен на поросят и кормовые ингредиенты ориентировочный предел окупаемости для откорма будет достигать 45-46 грн/кг.

Как объясняет директор фермерского хозяйства "Пан Продукт" Мирослава Чайковская, повышение расходов на закупку товарных поросят сейчас выводит себестоимость их откорма практически на довоенный уровень даже при удешевлении кормов. Так, с мая свиноводы почувствовали существенное снижение цен на кормовые ингредиенты, однако его компенсирует как повышение цен на поросят массой 25-30 кг, так и увеличение других статей расхода.

"Повышение цен на дизтопливо почти на 75% влияет на себестоимость хотя и не напрямую, однако ощутимо, ведь это и доставка животных, и доставка кормов, и утилизация навоза. Кроме этого, растут и другие производственные затраты. Так, например, большие очереди желающих закупить товарных поросят несколько ограничивают предложение "в одни руки", так что далеко не каждый откормщик сможет обеспечить 100%-ное заполнение производственной площадки", - указывает она.

По словам агрария, это автоматически увеличивает расходы по содержанию и обслуживанию одной головы. Кроме этого, необходимо пересмотреть зарплаты персонала, поэтому в конечном счете получается, что предел окупаемости даже прогрессивных предприятий-откормителей может достигать 46 грн/кг.

"Для мелкого свинохозяйства, где за животными ухаживают семейным подрядом, частично кормят собственновыращенными культурами, меньше административные расходы и налоговая нагрузка, такой предел может быть немного ниже – около 44 грн/кг. Однако об устойчивом производстве и регулярном предложении товарных свиней в таком случае не идет речь", – комментирует Чайковская.

Отметим также, что недавно Украина договорилась о возобновлении экспорта свинины, который будет происходить транзитом через порты Румынии, поскольку из-за российской агрессии Украина потеряла традиционные пути экспорта своей продукции морским транспортом.

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