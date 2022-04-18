За полтора месяца войны борщ в Украине подорожал на 13% – BRDO

За полтора месяца с начала полномасштабной войны России против Украины стоимость борща увеличилась на 13%.

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Об этом свидетельствует свежий индекс борща от экспертов Офиса эффективного регулирования (ОЭР) BRDO.

В компании сообщили, что при подсчете индекса BRDO использует официальные данные Министерства финансов по среднемесячным ценам на продукты.

По данным BRDO, 15 апреля 2022 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, стоила 92,49 грн. В сравнении с 1 марта 2022 года – 81,84 грн – цена выросла на 13,02%.

В Офисе эффективного регулирования подчеркнули, что все ингредиенты борща, кроме белокочанной капусты, подорожали от 3% до 21%.

В частности, больше всего выросла цена мяса. Дальше по шкале подорожания – картофель, морковь, сметана.

Единственный овощ, цена которого уменьшилась, – капуста (-5,38%). Почти не подорожала свекла (+3,01%).

При этом в BRDO пока не могут подтвердить актуальность индекса для регионов Украины, находящихся в зоне активных боевых действий.

Как заявила главный экономист BRDO Юлия Корнеева, к основным причинам удорожания мяса в Украине можно отнести рост себестоимости производства продукции: существует восходящая ценовая динамика на корма и ветеринарные препараты, также выросли транспортные расходы.

"Из-за низкой рентабельности производителям становится невыгодно выращивать свиней, в то же время покрывать нехватку продукции импортом сейчас тоже крайне затруднительно. Разрыв логистических цепей поставок приведет к возникновению дефицита на отдельных территориях, что, безусловно, вызовет дальнейший рост цен", – рассказала Корнеева.

По ее словам, сдерживающим фактором еще большего роста цен на свинину является резкое падение покупательной способности населения, которое вынуждено экономить, отказываясь от мяса.

Аналитики считают, что рынок насыщен продукцией, которую производители сейчас не смогут экспортировать, что в краткосрочном периоде будет положительно влиять на ценовую динамику.

"Однако в долгосрочной перспективе инфляционное давление будет расти. Потеря экспортной выручки приведет к значительному снижению доходности производителей, которые впоследствии постараются компенсировать потери. Также на цены повлияет стремительный рост логистических затрат, стоимости энергоресурсов, семян и удобрений", – резюмировали в ОЭР.

Ранее сообщалось, что освобождение территорий Черниговской и Сумской областей, а также дальнейшая настройка внутренней и внешней логистики сумели переломить ценовой тренд на украинском рынке овощей борщевого набора, поэтому эта продукция начала дешеветь.

В то же время потеря южных регионов может привести к отсутствию ранних овощей на украинском рынке, поэтому цены ожидаются на достаточно высоком уровне.

Кроме этого, оккупация украинских областей и активные боевые действия могут привести к резкому снижению посевных площадей под всеми категориями овощей борщевого набора.

Напомним, в январе ученые Института аграрной экономики прогнозировали, что в первом квартале 2022 года борщевой набор подорожает еще на 15-25% против цен на начало 2022 года.