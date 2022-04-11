Эксперты прогнозируют дефицит лука и томатов: что будет с ценами на овощи

Освобождение территорий Черниговской и Сумской областей, а также дальнейшая настройка внутренней и внешней логистики сумели переломить ценовой тренд на украинском рынке овощей борщевого набора, и эта продукция начала постепенно дешеветь.

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Ситуация с ценами начала несколько выравниваться в разных регионах Украины за исключением оккупированных южных районов, которые остаются отрезанными от основной части страны и сегодня имеют серьезные ценовые отклонения.

Возвращение на рынок крупных овощехранилищ из ранее оккупированных областей и активный импорт оказали особенно ощутимое влияние на рынок картофеля, цены на который сейчас лишь на треть превышают довоенный уровень.

В Украине на прошлой неделе также стартовал сезон отечественных тепличных томатов по ценам, которые вдвое выше прошлогодних. Некоторые тепличные комбинаты вообще не начали работу в этом году, другие значительно сократили свои объемы производства из-за энергетического кризиса и войны, а некоторые продолжают находиться в зоне активных боевых действий.

В то же время текущие цены на томаты из Турции также остаются вдвое, а то и втрое выше прошлогодних из-за увеличенного спроса в странах ЕС за счет увеличения временных переселенцев из Украины, дорогостоящей логистики и невозможности паромных отправок из Турции в Украину.

Аналитики прогнозируют, что потеря южных регионов может привести к отсутствию ранних овощей на украинском рынке, поэтому цены ожидаются на достаточно высоком уровне.

Также оккупация украинских областей и активные боевые действия могут привести к резкому снижению посевных площадей под всеми категориями овощей борщевого набора. Дефицит и удорожание топлива, посевного материала, удобрений, средств защиты растений, по предварительным ожиданиям, может привести к самой низкой средней урожайности овощей за последние годы.

В результате внутреннее производство снизится, рынок потребует значительных объемов импорта, а цены на плодоовощную продукцию с большой вероятностью возрастут. Если население, выехавшее за границу, начнет возвращаться в Украину, то дефицит продукции будет еще более ощутимым.

На сегодняшний день наибольший дефицит ожидается в сегментах картофеля и лука репчатого. Объемы потенциально необходимого импорта картофеля могут достигать около 300 тыс. тонн, тогда как дополнительного лука для привычного уровня потребления потребуется более 100 тыс. тонн. Несколько десятков тысяч тонн импорта также необходимо для нормального функционирования рынка моркови и свеклы.

По мнению Евгения Колинько, менеджера по маркетингу семян овощных культур компании "Сингента", Украина может столкнуться с дефицитом лука, томатов и арбузов из-за оккупации основных производственных регионов.

"Сейчас оккупирована большая часть именно "овощных территорий". Во временную оккупацию попали Херсонщина, часть Запорожской области, военные действия ведутся в Харьковской области. Эти регионы давали значительную часть урожая лука, моркови, арбузов и томатов. Также большие проблемы с поставкой удобрений, топлива, запчастей и т.д.", – написал он в своей колонке на AgroTimes.

По его оценкам, самая большая проблема с посевом лука. В Херсонской области фермеры уменьшают площади, потому что не везде позволяют выезжать в поле, неизвестно, будут ли работать насосные станции, неясная перспектива сбыта. На оккупированные территории семена не поставлялись с начала войны.

Также прогнозируют нехватку томатов. Ведь сейчас оккупирована Каменка Днепровская, где сконцентрировано 70% тепличных овощей. Оккупирована значительная часть производственных площадей компании "Инагро", которая выращивала большую часть томатов открытого грунта, производила томатную пасту на экспорт.

Отметим, украинцев призывают начать выращивать продукты дома и в парках во избежание нехватки еды из-за войны.