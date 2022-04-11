Експерти прогнозують дефіцит цибулі та томатів: що буде з цінами на овочі

Звільнення територій Чернігівської та Сумської областей, а також подальше налаштування внутрішньої та зовнішньої логістики зуміли переламати ціновий тренд на українському ринку овочів борщового набору, і ця продукція почала дешевшати.

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Про це повідомляє проєкт "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

Ситуація з цінами почала дещо вирівнюватись у різних регіонах України за винятком окупованих південних районів, які залишаються відрізаними від основної частини країни та сьогодні мають серйозні цінові відхилення.

Повернення на ринок великих овочесховищ з раніше окупованих областей і активний імпорт особливо вплинули на ринок картоплі, ціни на яку зараз лише на третину перевищують довоєнний рівень.

В Україні минулого тижня також стартував сезон вітчизняних тепличних томатів за цінами, які вдвічі вищі за минулорічні. Деякі тепличні комбінати взагалі не запрацювали цьогоріч, інші значно скоротили свої обсяги виробництва через енергетичну кризу та війну, а деякі продовжують перебувати в зоні активних бойових дій.

Водночас поточні ціни на томати з Туреччини також залишаються вдвічі, а то й утричі вищі за минулорічні через збільшення попиту в країнах ЄС за рахунок збільшення тимчасових переселенців з України, дорогої логістики та неможливості поромних відправлень з Туреччини в Україну.

Аналітики прогнозують, що втрата південних регіонів може призвести до відсутності ранніх овочів на українському ринку, тому ціни очікуються на досить високому рівні.

Також окупація українських областей та активні бойові дії можуть призвести до різкого зниження посівних площ під усіма категоріями овочів борщового набору. Дефіцит та подорожчання палива, посівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, за попередніми очікуваннями, може призвести до найнижчої середньої врожайності овочів за останні роки.

В результаті внутрішнє виробництво знизиться, ринок вимагатиме значних обсягів імпорту, а ціни на плодоовочеву продукцію з більшою ймовірністю зростуть. Якщо населення, яке виїхало за кордон, почне повертатися в Україну, то дефіцит продукції буде ще більш відчутним.

На сьогоднішній день найбільший дефіцит очікується в сегментах картоплі та цибулі ріпчастої. Обсяги потенційно необхідного імпорту картоплі можуть сягати близько 300 тис. тонн, тоді як додаткової цибулі для звичного рівня споживання потрібно понад 100 тис. тонн. Декілька десятків тисяч тонн імпорту також необхідно для нормального функціонування ринку моркви та буряків.

На думку Євгена Колінька, менеджера з маркетингу насіння овочевих культур компанії "Сінгента", Україна може зіткнутися з дефіцитом цибулі, томатів та кавунів через окупацію основних виробничих регіонів.

"Зараз окуповано велику частину саме "овочевих територій". У тимчасову окупацію потрапили Херсонщина, частина Запорізької області, військові дії ведуться в Харківській області. Ці регіони давали значну частину врожаю цибулі, моркви, кавунів та томатів. Також великі проблеми з постачанням добрив, палива, запчастин і т.д.", – написав він у своїй колонці на AgroTimes.

За його оцінками, найбільша проблема з посівом цибулі. На Херсонщині фермери зменшують площі, бо не скрізь дозволяють виїжджати в поле, невідомо, чи працюватимуть насосні станції, неясна перспектива збуту. На окуповані території насіння не постачалося з початку війни.

Також прогнозують нестачу томатів. Адже зараз окуповано Кам'янку Дніпровську, де сконцентровано 70% тепличних овочів. Окуповано значну частину виробничих площ компанії "Інагро", яка вирощувала більшу частину томатів відкритого ґрунту, виробляла томатну пасту на експорт.

Зазначимо, українців закликають почати вирощувати продукти вдома і в парках, щоб уникнути нестачі їжі через війну.