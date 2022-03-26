В Україні дорожчають імпортні помідори

За останній тиждень в Україні суттєво додали у ціні тепличні томати, вартість яких на сьогоднішній день становить 80 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Якщо ще наприкінці попереднього тижня діапазон оптових цін на тепличні помідори знаходився в межах 50-70 грн/кг ($1,71-2,39/кг), то зараз вартість зросла до 60-80 грн/кг ($2, 05-2,73/кг). У той же час на найбільших оптових ринках країни в різних регіонах України, все частіше продавці озвучували відпускні ціни на дрібнооптові партії помідорів не дешевші, ніж 90 грн/кг ($3,07/кг).

Традиційно у цей період року основну пропозицію на українському ринку складають помідори, що завозяться з Туреччини, тоді як до початку нової сівозміни у місцевих тепличних комбінатах залишається щонайменше 1 місяць. З нинішнім урожаєм томатів у Туреччині особливих проблем немає, але ціни на цю продукцію в Україні продовжують зростати.

Незважаючи на часткову міграцію українського населення до країн Європи, скорочення споживачів на територіях країни, зайнятих російськими військами, і те, що томати не є продуктом першої необхідності, зростання цін у цьому сегменті продовжується.

Насамперед на підвищення цін у сегменті томатів вплинула в рази внутрішня логістика, що подорожчала в Україні. Водночас до деяких основних центрів споживання в країні імпортні помідори, як і іншу продукцію, довезти фізично неможливо через активні бойові дії та часткову тимчасову окупацію російськими військами окремих регіонів України. Поступова девальвація гривні також не може не відбиватися на кінцевих цінах продуктів, що завозяться із-за кордону.

На думку фахівців проєкту, ціни на тепличні томати в Україні вже найближчим часом можуть стабілізуватися, оскільки подальше подорожчання продукту, що не є стратегічно важливим, призведе до повної зупинки продажу. І як уже згадувалося вище, наприкінці квітня-початку травня поточного року, навантаження з ринку тепличних помідорів зможе зняти новий обіг в українських теплицях, але тільки в тих, які не перебуватимуть у зоні активних бойових дій чи на територіях, окупованих російськими військами.

Зазначимо, що під час воєнного стану в Україні проводитимуться щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари для стримування подорожчання продуктів. Це дозволить гарантувати їхню доступність для населення.