Уряд скасував ліцензії на експорт кукурудзи та олії

Кабінет міністрів України скасував обов'язкове ліцензування експорту кукурудзи та олії.

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Як повідомляє прес-служба Кабміну, відповідну ухвалу №352 було затверджено 24 березня.

В уряді вважають, що такий захід полегшить експорт цих груп товарів, оскільки він суттєво знизився через війну Росії проти України та блокування агресором українських портів.

За даними "Української Зернової Асоціації", експорт кукурудзи з України в 2021/2022 маркетинговому році очікувався на рівні 30-32 млн тонн при 38 млн тоннах врожаю.

Таким чином, залишилося експортувати ще 14–15 млн тонн кукурудзи.

Кабінет міністрів запровадив ліцензування експорту пшениці, суміші пшениці та жита, кукурудзи, курячих м'яса та яєць, олії 5 березня 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці лютого ф'ючерси на тверду червону озиму пшеницю на Чиказькій біржі піднялися до дев'ятирічного максимуму, оскільки ескалація напруженості між Росією та Україною викликала побоювання з приводу збоїв у торгових потоках у Чорному морі.

В УЗА зазначають, що в умовах війни з Російською Федерацією та блокування морських портів України, через які експортувалося до 95% зерна, виробники змушені шукати шляхи вивезення продукції через наземні переходи, зокрема, залізничні.

Якщо раніше через морські порти України могли експортувати близько 200 тисяч тонн щодобово, то зараз наземні переходи дозволяють здійснювати експорт близько 20 тисяч тонн на добу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com