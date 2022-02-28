Мировые цены на пшеницу подскочили до 9-летнего максимума

На Чикагской бирже фьючерсы на твердую красную озимую пшеницу поднялись до девятилетнего максимума, так как эскалация напряженности между Россией и Украиной вызвала опасения по поводу сбоев в торговых потоках в Черном море.

Как сообщает "УкрАгроКонсалт", это может привести к дальнейшему росту цен на продукты питания во всем мире.

По данным Bloomberg, фьючерсы на пшеницу выросли на 8,7% до 9,34 доллара за бушель. Кукуруза подорожала на 5%, а соя поднялась на 3,9%.

В издании отмечают, что Украина является мощным производителем сельскохозяйственной продукции, на долю которой приходится 1/4 мировой торговли пшеницей и 1/5 часть продаж кукурузы.

Любые сбои в поставках могут привести к росту цен на основные продукты питания в то время, когда мировые цены на продовольствие уже достигли десятилетнего максимума на фоне высокого спроса и сокращения запасов.

Согласно данным USDA, продолжающийся кризис побудил мировых импортеров искать альтернативные источники поставок.

В УкрАгроКонсалт подчеркнули, что на сегодняшний день судоходство из Черного и Азовского морей – ключевого узла для экспорта украинского и российского урожая – продолжается в обычном режиме.

Темпы производства в Украине соответствуют прошлогоднему рекордному урожаю, хотя спрос на свежие продукты снизился.