Цены на масличные и зерновые в украинских портах падают из-за Китайского нового года и прогнозов масштабной агрессии РФ

По состоянию на 10 февраля в украинских портах произошли незначительные изменения в ценах на зерновые, а стоимость масличных продолжает снижаться.

Об этом сообщает издание "Куркуль".

Так, пшеница 2 класса в Николаевском порту подорожала на 15 грн/т, а в портах Одесской области на 35 грн/т.

Стоимость кукурузы выросла соответственно на 25 грн/т и 50 грн/т до 8 525 грн/т и 8 575 грн/т.

Резко снизилась цена на подсолнечник и рапс. Так, семена подсолнечника в портах Одесчины подешевели на 250 грн/т, а рапс на 200 грн/т.

Стоимость сои в Николаевском порту не изменилась и осталась на уровне 17850 грн/т.

Как рассказал аналитик Zernotorg.ua Александр Тищенко, на понижение цены оказывают влияние традиционные фундаментальные факторы, которые присутствуют на рынке каждый год.

"Снижение цены, как правило, связано с падением торговой активности в Китае на фоне длительного празднования Китайского Нового года, но это больше влияет на рынок кукурузы. Также в этот период активно убирают урожай зерновых в Латинской Америке, а Австралия, которая два последних сезона собирает рекордный урожай пшеницы, активно экспортирует ее в страны Азии", — пояснил эксперт.

По словам аналитика, еще одним фактором, который влияет на цены, является снижение ликвидности рынка пшеницы во второй половине сезона, поскольку основной объем экспортируется к Новому году.

"Но в этом маркетинговом году мы получили новый фактор, о котором уже много говорили — возможность полномасштабного военного конфликта между Украиной и РФ. Это фактор, который негативно влияет на спрос на наши зерновые, поскольку у покупателей нет гарантий вывоза законтрактованных объемов в случае обострения", — прокомментировал аналитик.

Отметим, как сообщил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко, в настоящее время Украина — один из главных поставщиков продовольствия в мире. Наша страна обеспечивает едой 400 миллионов людей в разных странах.

Основным локомотивом украинского агропромышленного комплекса остается растениеводство. И рекордный урожай зерновых по итогам 2021 года подтверждает это.