Дорогие удобрения и топливо: сколько аграрии потратят на посевную

В этом году сельхозпроизводители столкнулись с серьезными трудностями в виде стремительного роста стоимости материально-технических ресурсов. Так, посевные затраты 2021/22 МГ в 1,5 раза превышают прошлогодние.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Аналитики ассоциации отмечают, что больше всего подорожали минеральные удобрения. Цены на них выросли в среднем в 2,5 раза по сравнению с предыдущей посевной кампанией, что обусловлено стремительным увеличением стоимости природного газа – основной составляющей производства азотных удобрений.

Эксперты отмечают: следует учесть, что это еще не пик сезона, когда цена может снова увеличиться из-за повышенного спроса.

"Из-за мирового роста стоимости энергоносителей подорожали не только удобрения, но и, конечно, дизельное топливо, прибавившее в цене 27% от посевной к посевной. Средства защиты растений за последний год подорожали в среднем на 17%. Причинами являются перебои в производстве действующих веществ для средств защиты растений (СЗР) у крупнейшего мирового производителя пестицидов Китая из-за энергетического кризиса и контроля за количественными показателями потребления электроэнергии", — рассказывает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

По ее словам, это привело к дефициту СЗР и, соответственно, росту цен на них. В частности, это касается желтого фосфора – основы для производства глифосата.

Значительную долю в структуре расхода посевной занимает семенной материал. Цены на данную составляющую за год выросли в среднем на 15% по причине увеличения стоимости его доработки из-за роста стоимости энергоносителей.

"В сложившейся ситуации у аграриев есть два варианта развития событий: полностью использовать все материально-технические ресурсы для получения наилучших урожаев, но при этом понести существенные материальные затраты, или сэкономить на посевной и получить значительно худшие показатели урожайности. В любом случае, будем надеяться, что погодные условия и в этом году помогут получить лучшие результаты", — отмечает Светлана Литвин.

Отметим, по данным Минагрополитики, в 2021 году в Украине собран максимальный в истории страны урожай: зерновых и зернобобовых — более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн.