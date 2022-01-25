Стратеги устойчивости. Как сделать сельское хозяйство способным справиться с любыми вызовами?

Сергей Харин, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе, об инновационных продуктах, устойчивом развитии и инвестициях в будущие кадры

В 2021 году, несмотря на глобальные проблемы, экономическая эффективность вашей компании существенно выросла. Как удалось этого добиться?

Наш рост обеспечили прежде всего те проекты, которые компания реализовала раньше. Это предложение сбалансированного портфеля продуктов и услуг, включающее семена передовой селекции брендов Pioneer® и Brevant®, а также инновационные средства защиты растений и цифровые сервисы. Мы добились высокого результата благодаря нашей команде. Ее профессионализм — наш рецепт, как повысить эффективность бизнеса при любых условиях, даже на достаточно конкурентном рынке.

Какие инновации внедряет Corteva и как они помогают повысить эффективность бизнес-процессов и работу с партнерами?

Среди ключевых я назвал бы переход на прямые продажи семян бренда Pioneer® в 2019 году: мы первыми ввели такой подход в Украине, но на глобальном уровне Corteva, например в США, работа организована таким образом уже более 30 лет. То есть мы знали, у кого перенять опыт. Благодаря прямым продажам мы стали ближе к конечному потребителю, смогли узнать особенности его хозяйствования и предложить именно те продукты, которые нужны конкретному аграрию. Благодаря такому общению на местах на украинском рынке появились семенные гибриды кукурузы с высоким ФАО, то есть с длительным сроком вегетации и высокой урожайностью. Именно такие семена хотели сеять наши партнеры, учитывая климатические изменения. Мы вывели на рынок соответствующие гибриды в этом году, и это помогло фермерам получить рекордную урожайность кукурузы примерно 20 тонн с гектара.

Благодаря прямым продажам мы стали ближе к конечному потребителю, определили особенности его хозяйствования

Кроме новых гибридов кукурузы и подсолнечника за последние два года мы вывели на рынок ряд инновационных продуктов защиты растений. Это значительно усилило наши позиции на рынке. А некоторые продукты, такие как гербицид «Гелиантекс»™ (единственный препарат в Украине, который может эффективно противодействовать амброзии), стали звездами на рынке и в течение двух лет попадали в список дефицитных продуктов. То же самое можно сказать о серии гибридов кукурузы, созданных по технологии Optimum® AQUAmax®, которые позволяют получать высокие урожаи даже в условиях засухи, что очень важно для фермеров областей юга и востока.

Какие миссия и ценности вашей компании и как они интегрированы в ваш бизнес?

Миссия Corteva Agriscience звучит так: «Обогащать жизнь тех, кто производит, и тех, кто потребляет, обеспечивая развитие будущих поколений». Те, кто производит, — это фермеры, ради которых мы работаем, даем им возможность свободно покупать качественные семена и средства защиты. А потребляют те, кто покупает продукты в магазинах, то есть потребители, о которых мы заботимся, выпуская максимально безопасные и эффективные препараты, позволяющие получать высокие урожаи для производства продуктов питания и как можно меньше влияющие на окружающую среду.

Развитие будущих поколений тесно связано с нашей научной деятельностью: ежегодно компания вкладывает почти $1 млрд (это приблизительно 7% прибыли) в научные разработки, у нас более 150 научно-исследовательских центров, в частности в Украине, где ведущие ученые работают над инновационными интегрированными решениями для удовлетворения потребностей фермеров и оказания им помощи в решении вызовов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности мира сейчас и в будущем. На сегодняшний день у Corteva около 16 тыс. патентов и более 65 собственных действующих веществ. Этот уровень инвестиций позволяет нам предлагать аграриям уникальные продукты, эффективные и безопасные.

Развитие будущих поколений тесно связано с нашей научной деятельностью

Это важно для нас, потому что среди ключевых ценностей Corteva — «Жить безопасно». Мы занимаемся безопасностью сотрудников, клиентов, всего того, что мы делаем и производим. Заботимся о безопасности окружающей среды там, где работаем.

Еще одна ключевая ценность — «Создавать вместе». Мы ценим всех, кто у нас работает, уважаем разнообразие, в том числе гендерное, стараемся расширить количество партнеров, внедряющих инклюзивные практики.

В прошлом году мы приняли Стратегию устойчивого развития Corteva к 2030 году, включающую 14 целей. Она базируется на четырех основных направлениях: цели ради фермеров, цели ради земли, цели ради сообществ и цели для операционной деятельности компании. Все они подчинены достижению одной цели — сделать сельское хозяйство выносливым и устойчивым, способным справиться с любыми вызовами. Компания реализует социальные проекты, направленные на привлечение молодежи к работе в сельском хозяйстве, расширение прав и возможностей женщин, оказание помощи общинам.

Как вы сотрудничаете с общинами в местах вашего присутствия?

В Украине есть семенной завод в селе Стаси Полтавской области, в который мы вложили почти $56 млн. С момента основания в 2013 году семенной комплекс уже инвестировал более 3 млн грн в развитие села, чтобы улучшить инфраструктуру, сферу медицины, образования и социальную жизнь общины. В частности, компания регулярно ремонтирует дороги, купила для села машину скорой помощи, постоянно помогает местной школе, детскому саду и поддерживает другие инициативы села.

Уже два года мы развиваем программу TalentA для фермеров. В рамках этой программы прошли обучение фермерству 100 женщин, они получили гранты на $41 тыс. для развития проектов укрепления продовольственной безопасности в общинах. Для нас это очень важная программа, ведь мы считаем женщин агентами развития сельского хозяйства и убеждены, что современные знания и поддержка позволят открыть себя и развивать семью, общину, страну.

За последние два года мы вывели на рынок ряд инновационных продуктов, предложили новые решения по семенному направлению, а также по защите растений

Некоторые компании инвестируют в образование, чтобы получить кадры, причем не сегодня, а через 10 или 20 лет. Вы такое практикуете?

Мы много и системно работаем с молодежью. Например, в этом году Corteva реализовала в Украине программу Scientibattle для популяризации естественных наук среди школьников и внедрения в школах сельскохозяйственных практик. Мы провели серию научных соревнований для всех школ Украины, в которых приняли участие около 1 тыс. детей, а также организовали грантовый конкурс сельхозпроектов, в котором победили пять школ из разных областей. Выпустили серию научно-популярных видео с ведущими учеными Украины. Также реализуем проекты коллаборации с известными блогерами, чтобы заинтересовать молодежь работать в отрасли, проводим открытые уроки в школах.

Мы работаем и со студентами. Corteva была одной из первых компаний, поддержавших запуск магистерской программы «Агрокебеты». В Уманском национальном университете садоводства в рамках проекта CortevaGrows наши коллеги читают лекции по финансам, маркетингу и цифровым технологиям, компания предоставила необходимую компьютерную технику и программное обеспечение для формирования виртуальной библиотеки по бизнес-тематике и поможет студентам старших курсов приобрести бизнес-опыт.

Почему мы так много внимания уделяем популяризации агрознаний среди молодежи? Чтобы заинтересовать ее современным сельским хозяйством и показать, что это уже не тяжелая некомфортная работа в консервативной отрасли. Мы хотим, чтобы школьники и студенты заинтересовались, стали агрономами и пришли работать, возможно, и к нам, а с нами на землю.