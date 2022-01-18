Почему 2022 год будет годом кардинальных перемен в сторону точного земледелия

Прошлый 2021 год был удивительным для украинских аграриев. Он объединил рекордные урожаи сельскохозяйственных культур и самые высокие цены на сельскохозяйственное сырье за последние много лет.

Мы верим, что 2022 год будет не менее удачным. Конечно, мы все наблюдаем и некоторое повышение себестоимости выращивания продукции растениеводства, связанное с инфляцией, увеличением цен на газ и, как результат, минеральные удобрения, логистику и так далее. Но все же я уверен: именно сейчас лучшее время для агробизнеса, потому что цена на аграрную продукцию все еще будет оставаться высокой.

В 2021 году агропроизводители начали активнее инвестировать в новые технологии, технику, инновационные средства защиты растений, интенсивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, оросительные системы.

Именно поэтому, по моему мнению, долгосрочная успешность заключается в умении стратегически планировать свое хозяйствование. На мой взгляд, это включает такие факторы, как поддержание плодородия почв, дальнейшее улучшение технологий выращивания, соблюдение севооборотов, применение точного земледелия (что, где, когда и сколько нужно) и системная работа над ошибками.

Те, кто будут стратегически подходить к деятельности, могут и не почувствовать увеличения себестоимости или ухудшения погодных условий. Поэтому ожидаем, что 2022 год будет годом кардинальных изменений в сторону точного земледелия, которое в том числе поможет экономить ресурсы.

Был достаточно длительный период, почти пять лет, когда в Украине на законодательном уровне была заблокирована регистрация инновативных средств защиты растений. В 2021 году наконец-то состоялось подписание изменений в Закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах". Поэтому в последующие годы украинские аграрии будут иметь возможность пользоваться теми продуктами, которые лучше делают свое дело в контроле опасных организмов на полях и которые были разработаны специально для рынка Восточной Европы.

Другая тенденция, которая перейдет в 2022 год, – мы получили очень много запросов из южного и восточного регионов по борьбе с клещами на кукурузе. В этом году ожидаем регистрацию продукта под названием "Оберон® Рапид", который справится с этой проблемой.

Также видим увеличение спроса на семена гибридов кукурузы, обладающих хорошим так называемым dry-down эффектом, т.е. в меньшей степени требующим послеуборочного досушивания. Именно такие гибриды кукурузы и рапса планируем запустить на рынок в 2022 году.

Еще одна "боль", с которой обращаются к нам украинские аграрии, – это своевременное получение всходов озимого рапса после посева (очень часто это становится сложным из-за засухи в августе-сентябре). Поэтому мы запустили программу страхования для озимого рапса – Технология 360⁰.

Теперь аграрии, не получившие всходов рапса (к сожалению, иногда это бывает из-за засухи), могут получить компенсацию от страховой компании. Мы также присоединили сюда страхование от вымерзания в случае неблагоприятных погодных условий зимой и защитили инвестиции наших партнеров в семена и обработку фунгицидом-ристрегулятором от нашей компании.

Итак, несмотря на все вызовы, верим, что новые технологии помогут аграриям быть еще более успешными.