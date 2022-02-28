Світові ціни на пшеницю підскочили до 9-річного максимуму

На Чиказькій біржі ф'ючерси на тверду червону пшеницю озиму піднялися до дев'ятирічного максимуму, оскільки ескалація напруженості між Росією та Україною викликала побоювання з приводу збоїв у торгових потоках у Чорному морі.

Як повідомляє "УкрАгроКонсалт", це може призвести до подальшого зростання цін на продукти харчування у всьому світі.

За даними Bloomberg, ф'ючерси на пшеницю зросли на 8,7%, до 9,34 долара за бушель. Кукурудза подорожчала на 5%, а соя зросла на 3,9%.

У виданні зазначають, що Україна є потужним виробником сільськогосподарської продукції, на частку якої припадає 1/4 світової торгівлі пшеницею та 1/5 частина продажу кукурудзи.

Будь-які збої в постачанні можуть призвести до зростання цін на основні продукти харчування в той час, коли світові ціни на продовольство вже досягли десятирічного максимуму на тлі високого попиту та скорочення запасів.

За даними USDA, криза, що продовжується, спонукала світових імпортерів шукати альтернативні джерела поставок.

В УкрАгроКонсалт наголосили, що на сьогоднішній день судноплавство з Чорного та Азовського морів – ключового вузла для експорту українського та російського врожаю – продовжується у звичайному режимі.

Темпи виробництва в Україні відповідають минулорічному рекордному врожаю, хоча попит на свіжі продукти знизився.