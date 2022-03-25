Правительство отменило лицензии на экспорт кукурузы и подсолнечного масла

Кабинет министров Украины отменил обязательное лицензирование экспорта кукурузы и подсолнечного масла.

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Как сообщает пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление №352 было утверждено 24 марта

В правительстве считают, что такая мера облегчит экспорт этих групп товаров, так как он существенно снизился из-за войны России против Украины и блокирования агрессором украинских портов.

По данным "Украинской Зерновой Ассоциации", экспорт кукурузы из Украины в 2021/2022 маркетинговом году ожидался на уровне 30–32 млн тонн при 38 млн тоннах урожая.

Таким образом, осталось экспортировать еще 14–15 млн тонн кукурузы.

Кабинет министров ввел лицензирование экспорта пшеницы, смеси пшеницы и ржи, кукурузы, куриных мяса и яиц, подсолнечного масла 5 марта 2022 года.

Напомним, в конце февраля фьючерсы на твердую красную озимую пшеницу на Чикагской бирже поднялись до девятилетнего максимума, так как эскалация напряженности между Россией и Украиной вызвала опасения по поводу сбоев в торговых потоках в Черном море.

В УЗА отмечают, что в условиях войны с Российской Федерацией и блокирования морских портов Украины, через которые экспортировалось до 95% зерна, производители вынуждены искать пути вывоза продукции через наземные переходы, в частности, железнодорожные.

Если раньше через морские порты Украина могла экспортировать около 200 тысяч тонн ежесуточно, то сейчас наземные переходы позволяют осуществлять экспорт около 20 тысяч тонн в сутки.

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