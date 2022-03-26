В Украине дорожают импортные помидоры

За последнюю неделю в Украине существенно прибавили в цене тепличные томаты, стоимость которых на сегодняшний день составляет 80 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Если еще в конце предыдущей недели диапазон оптовых цен на тепличные помидоры находился в пределах 50-70 грн/кг ($1,71-2,39/кг), то к концу нынешней ценовой диапазон вырос до 60-80 грн/кг ($2,05-2,73/кг).

В то же время на самых крупных оптовых рынках страны в различных регионах Украины все чаще продавцы озвучивали отпускные цены на мелкооптовые партии помидоров не дешевле, чем 90 грн/кг ($3,07/кг).

"Традиционно в данный период года основное предложение на украинском рынке составляют помидоры, ввозимые из Турции, тогда как до начала нового севооборота в местных тепличных комбинатах остается как минимум 1 месяц", — отмечают аналитики.

Несмотря на частичную миграцию украинского населения в страны Европы, сокращение потребителей на территориях страны, занятых российскими войсками, и то, что томаты не являются продуктом первой необходимости, рост цен в данном сегменте продолжается.

Как отмечают аналитики, в первую очередь на повышение цен в сегменте томатов повлияла в разы подорожавшая внутренняя логистика в Украине. В то же время до некоторых основных центров потребления в стране импортные помидоры, как и другую продукцию, довезти физически невозможно из-за активных боевых действий и частичной временной оккупации российскими войсками отдельных регионов Украины. Постепенная девальвация гривни также не может не отражаться на конечных ценах импортных продуктов.

По мнению специалистов, цены на тепличные томаты в Украине уже в ближайшее время могут стабилизироваться, так как дальнейшее удорожание продукта, не являющегося стратегически важным, приведет к полной остановке продаж.

Как отмечают аналитики, в конце апреля — начале мая текущего года нагрузку с рынка тепличных помидоров сможет снять новый оборот в украинских теплицах, но только в тех, которые не будут находиться в зоне активных боевых действий или на территориях, оккупированных российскими войсками.

Отметим, во время военного положения в Украине будут проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары для сдерживания подорожания продуктов. Это позволит гарантировать их доступность для населения.