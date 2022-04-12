В Минагрополитики уверяют, что Украине не грозит дефицит яиц, курятины, молока и овощей

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий исключает вероятность дефицита продуктов питания на внутреннем рынке Украины.

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Об этом Высоцкий заявил в эфире национального телемарафона, пишет "Экономическая правда".

Отвечая на вопрос о гибели 4 миллионов кур на птицефабрике "Чернобаевская" агрохолдинга "Укрлендфарминг", замминистра сообщил, что до полномасштабного вторжения России Украина экспортировала до 40% яиц.

"В случае уничтожения этих объектов мы, прежде всего, говорим о сокращении экспорта, но дефицита на внутреннем рынке не будет.

Аналогичная ситуация с мясом птицы или производством молока: те потери, которые понесены, могут составлять до 10-15%, и это, прежде всего, будет касается сокращения экспорта, но не вызовет дефицита на внутреннем рынке", – заявил Высоцкий.

По его словам, в этом году на западе и в центре Украины будут увеличены площади под овощи, входящие в базовый борщевой набор – капуста, морковь, свекла, картофель.

"Это позволит перекрыть частичное уменьшение производства на Юге и Востоке для того, чтобы всех украинцев обеспечить соответствующей овощной продукцией", – подчеркнул он.

Отметим, как заявила омбудсмен Людмила Денисова, на одном из крупнейших предприятий Европы по производству куриных яиц, птицефабрике "Чернобаевская" в Херсонской области, погибли уже около 4 млн кур.

В результате российских обстрелов прервалось электроснабжение, и хозяйство осталось без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Несмотря на опасность, работникам птицефабрики удалось раздать около 90 тысяч кур и более 1,4 миллиона яиц местному населению и соседним фермам.

По словам Денисовой, российские оккупанты обокрали птицефабрику, вынесли почти всю технику. Возобновить работу предприятия пока невозможно.

Напомним, агрохолдинг МХП из-за усиления боевых действий в Донецкой области решил временно приостановить работу одного из своих предприятий — ЧАО "Украинский бекон", производившее сосиски ТМ "Бащинский".

Отметим, аналитики предупреждают, что потеря южных регионов может привести к отсутствию ранних овощей на украинском рынке, поэтому цены ожидаются на достаточно высоком уровне. Эксперты прогнозируют дефицит картофеля, лука репчатого и томатов.



