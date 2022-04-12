У Мінагрополітики запевняють, що Україні не загрожує дефіцит яєць, курятини, молока та овочів

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький унеможливлює дефіцит продуктів харчування на внутрішньому ринку України.

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Про це Висоцький заявив в ефірі національного телемарафону, пише "Економічна правда".

Відповідаючи на запитання щодо загибелі 4 мільйонів кур на птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг", заступник міністра повідомив, що до повномасштабного вторгнення Росії Україна експортувала до 40% яєць.

"У разі знищення цих об'єктів ми насамперед говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде.

Аналогічна ситуація з м'ясом птиці або виробництвом молока: ті втрати, які зазнали, можуть становити до 10-15%, і це, перш за все, стосується скорочення експорту, але не викличе дефіциту на внутрішньому ринку", – заявив Висоцький.

За його словами, цього року на заході та в центрі України буде збільшено площі під овочі, що входять до базового борщового набору, – капусту, моркву, буряк, картоплю.

"Це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на півдні та сході для того, щоб усіх українців забезпечити відповідною овочевою продукцією", – наголосив він.

Зазначимо, як заявила омбудсмен Людмила Денісова, на одному з найбільших підприємств Європи з виробництва курячих яєць, птахофабриці "Чорнобаївська" в Херсонській області, загинуло вже близько 4 млн кур.

В результаті російських обстрілів перервалося електропостачання, і господарство залишилося без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Незважаючи на небезпеку, працівникам птахофабрики вдалося роздати близько 90 тисяч кур та понад 1,4 мільйона яєць місцевому населенню та сусіднім фермам.

За словами Денисової, російські окупанти обікрали птахофабрику, винесли майже всю техніку. Відновити роботу підприємства поки що неможливо.

Нагадаємо, агрохолдинг МХП через посилення бойових дій на Донеччині вирішив тимчасово призупинити роботу одного зі своїх підприємств — ПрАТ "Український бекон", яке виробляло сосиски ТМ "Бащинський".

Зазначимо, аналітики попереджають, що втрата південних регіонів може призвести до відсутності ранніх овочів на українському ринку, тож ціни очікуються на досить високому рівні. Експерти прогнозують дефіцит картоплі, цибулі ріпчастої та томатів.



