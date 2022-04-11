Україна може засіяти до 80% посівних площ, незважаючи на війну

Міністерство аграрної політики та продовольства розраховує, що під час весняної посівної кампанії буде засіяно 70-80% земель сільськогосподарського призначення.

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Про це в ефірі національного марафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Песимістичний прогноз – 70% вдасться засіяти. У Чернігівській, Сумській областях є величезні аграрні площі. Якщо найближчими тижнями вдасться все розмінувати, то, може, ця площа зросте до 80%", – сказав Висоцький.

Він додав, що навіть при зменшенні посівних площ Україна зможе забезпечити себе продовольством.

"Якщо подивитися, що ми плануємо засіяти 70%, то із них 30-40% будуть для внутрішнього споживання. І також буде залишок для експорту", — сказав заступник міністра.

За його словами, дефіцит палива, що є в країні, поки не зупиняє темпи посівної кампанії.

"Найкритичним фактором залишається паливо, дизель. Його не було закуплено на 70 або 90%, і фактично щодня відбувається координація та постачання цього дизеля аграріям з коліс. Поки що з цим фактором всі справляються. Дякуємо аграріям за розуміння, постачальникам палива та всім, хто є в процесі. Наразі дефіцит дизеля на темп посівної не впливає, але цей фактор залишається критичним", — сказав Висоцький.

За його словами, мінеральні добрива, насіння та засоби захисту рослин у більшості випадків аграрії встигли купити або замовити ще до 24 лютого, до початку війни, і вони вже на підприємствах або довозяться.

Також критично важливо для поновлення аграрного експорту розблокувати порти Одеси та Миколаєва.

"Найкритичніший фактор — це блокування портів Одеси та Миколаєва, тому що 90% експорту сільгосппродукції до війни відбувалося через ці порти. Інша інфраструктура обмежена. Тому якщо найближчим часом вдасться розблокувати порти, то навіть за підсумками поточного року Україна зможе як мінімум у Топ -10 експортерів залишитися. Якщо буде експорт лише альтернативними шляхами, залізничними або авто, звичайно, позиції можуть бути слабкішими, оскільки фізично вивезти аналогічний обсяг продукції іншими шляхами швидко не вдасться, цю інфраструктуру потрібно розвивати, а це займе деякий час", — сказав Висоцький.

Зазначимо, Мінагрополітики налагоджує нові шляхи експорту аграрної продукції через порти ЄС.

Нагадаємо також, що у аграріїв у зв'язку з війною з'явилася ще одна проблема: влада закликає їх обстежити поля на предмет занедбаної ворожої військової техніки та боєприпасів, зокрема мін.