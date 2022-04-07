Украинские аграрии обеспечены топливом для посевной лишь на 60% - опрос

Украинские сельхозпроизводители сейчас больше всего нуждаются в топливе для посевной кампании: они им обеспечены лишь на 60,2%. Об этом свидетельствуют данные опроса Министерством аграрной политики более 3200 респондентов, сообщают в Семенной ассоциации Украины.

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При этом обеспеченность аграриев азотными удобрениями составляет 68%, средствами защиты растений - 70,6%, семенами - 76,7%, а комплексными удобрениями - 79,8%.

"Эта посевная кампания, без сомнения, самая трудная. Аграрии столкнулись с рядом вызовов: от логистики, снабжения горючим до физической безопасности своих работников, ограничений работы в вечернее и ночное время суток, ограничений полетов дронов. То есть, весомую роль играет не только обеспечение СЗР или удобрениями, но и существенное усложнение самого процесса работы", — отмечает исполнительный директор ассоциации Сюзанна Григоренко.

Согласно полученным данным, для засева сейчас доступно 93% площади сельхозугодий (3,843 млн га из 4,214 млн), в том числе 93,2% площади угодий средних и крупных предприятий (имеющих более 200 га; на них приходится более 95% всех угодий в стране). Для малых предприятий же доступно лишь 90% площади угодий (98,7 из 108,7 тысячи га).

Перед началом посевной комплексных удобрений не хватало для 1,2 млн га сельскохозяйственной площади, горючего – для 1,5 млн га, СЗР – для 1,1 млн га. Потребность в семенах была недостающей для площади более 897 тысяч га, а комплексных удобрений – 802 тысяч га.

Среди проблемных ситуаций аграрии указывали, в частности, невозможность доставки семян при их оплате. Это чаще всего наблюдается в хозяйствах, близких к линии фронта – в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Запорожской областях.

Также среди проблем они называют ограничение работы складов с семенами из-за военных действий или потребность в дополнительной покупке семян, которую сейчас невозможно удовлетворить.

В этой ситуации САУ считает правильными действия Кабинета министров и Минагрополитики по упрощению процедуры сертификации семян, причем как при пересечении границы, так и внутри Украины.

"Также поддерживаем действия иностранных партнеров и других государств, ускоряющих трансфер по своей территорией семян, удобрений, СЗР, горючего. Сегодня Украина борется не только на военном фронте, аграрии тоже воюют за будущий урожай, который обеспечит продовольствием украинцев и весь мир", — подчеркнула Григоренко.

Напомним также, что у аграриев в связи с войной появилась еще одна проблема: власти призывают их обследовать поля на предмет наличия заброшенной вражеской военной техники и боеприпасов, в частности мин.

Источник фото: ua.depositphotos.com