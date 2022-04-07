Українські аграрії забезпечені паливом для посівної лише на 60%.

Українські сільгоспвиробники зараз найбільше потребують палива для посівної кампанії: вони їм забезпечені лише на 60,2%. Про це свідчать дані опитування Міністерством аграрної політики понад 3200 респондентів, повідомляють у Насіннєвій асоціації України.

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При цьому забезпеченість аграріїв азотними добривами становить 68%, засобами захисту рослин – 70,6%, насінням – 76,7%, а комплексними добривами – 79,8%.

"Ця посівна кампанія, без сумніву, є найважчою. Аграрії зіткнулися з низкою викликів: від логістики, постачання пального до фізичної безпеки своїх працівників, обмежень роботи у вечірній та нічний час доби, обмежень польотів дронів. Тобто, вагому роль відіграє не лише забезпечення ЗЗР чи добривами, а й суттєве ускладнення самого процесу роботи", — зазначає виконавчий директор асоціації Сюзанна Григоренко.

Згідно з отриманими даними, для засіву зараз доступно 93% площі сільгоспугідь (3,843 млн га з 4,214 млн), у тому числі 93,2% площі угідь середніх та великих підприємств (що мають понад 200 га; на них припадає понад 95% усіх угідь у країні). Для малих підприємств доступно лише 90% площі угідь (98,7 з 108,7 тисячі га).

Перед початком посівної комплексних добрив не вистачало на 1,2 млн га сільськогосподарської площі, пального – на 1,5 млн га, ЗЗР – на 1,1 млн га. Потреба в насінні була недостатньою для площі понад 897 тисяч га, а комплексних добрив – 802 тисяч га.

Серед проблемних ситуацій аграрії вказували, зокрема, неможливість доставки насіння при їх оплаті. Це найчастіше спостерігається у господарствах, близьких до лінії фронту – у Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Запорізькій областях.

Також серед проблем вони називають обмеження роботи складів із насінням через військові дії або потребу у додатковій закупівлі насіння, яку зараз неможливо задовольнити.

У цій ситуації НАУ вважає правильними дії Кабінету міністрів та Мінагрополітики щодо спрощення процедури сертифікації насіння, причому як при перетині кордону, так і всередині України.

"Також підтримуємо дії іноземних партнерів та інших держав, які прискорюють трансфер за своєю територією насіння, добрив, ЗЗР, пального. Сьогодні Україна бореться не лише на військовому фронті, аграрії також воюють за майбутній урожай, який забезпечить продовольством українців та весь світ", - наголосила Григоренко.

Нагадаємо також, що у аграріїв у зв'язку з війною з'явилася ще одна проблема: влада закликає їх обстежувати поля на предмет покинутої ворожої військової техніки та боєприпасів, зокрема мін.

Джерело фото: ua.depositphotos.com