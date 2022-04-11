Украина может засеять до 80 % посевных площадей, несмотря на войну

Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что во время весенней посевной кампании будет засеяно 70-80% земель сельскохозяйственного назначения.

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Об этом в эфире национального марафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Пессимистический прогноз - 70% удастся засеять. В Черниговской, Сумской областях есть огромные аграрные площади. Если в ближайшие недели удастся все разминировать, то, может, эта площадь вырастет до 80%", – сказал Высоцкий.

Высоцкий добавил, что даже при уменьшении объема посевов Украина сможет обеспечить себя продовольствием.

"Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то из них 30-40% будут для внутреннего потребления. И также будет остаток для экспорта", - сказал замминистра.

По его словам, имеющийся в стране дефицит топлива пока не останавливает темпы посевной кампании.

"Самым критическим фактором остается топливо, дизель. Его не было закуплено на 70 или 90%, и фактически ежедневно происходит координация и поставка этого дизеля аграриям с колес. Пока с этим фактором все справляются. Спасибо аграриям за понимание, поставщикам топлива и всем, кто есть в процессе. Сейчас дефицит дизеля на темп посевной не влияет, но этот фактор остается критическим", - сказал Высоцкий.

По его словам, минеральные удобрения, семена и средства защиты растений в большинстве случаев аграрии успели купить или заказать еще до 24 февраля, до начала войны, и они уже на предприятиях или довозятся.

Также критически важно для возобновления аграрного экспорта разблокировать порты Одессы и Николаева.

"Самый критический фактор - это блокирование портов Одессы и Николаева, потому что 90% экспорта сельхозпродукции до войны происходило через те порты. Другая инфраструктура ограниченная. Поэтому если в ближайшее время удастся разблокировать порты, то даже по итогам текущего года Украина сможет как минимум в Топ-10 экспортеров оставаться. Если будет экспорт только альтернативными путями, железнодорожными или авто, конечно, позиции могут быть слабее, поскольку физически вывезти аналогичный объем продукции другими путями быстро не удастся, эту инфраструктуру нужно развивать, а это займет некоторое время", - сказал Высоцкий.

Отметим, Минагрополитики налаживает новые пути экспорта аграрной продукции через порты ЕС.

Напомним также, что у аграриев в связи с войной появилась еще одна проблема: власти призывают их обследовать поля на предмет наличия заброшенной вражеской военной техники и боеприпасов, в частности мин.