МХП из-за боевых действий на Донбассе остановил фабрику, производившую сосиски ТМ "Бащинский"

Агроиндустриальный холдинг МХП из-за усиления боевых действий в Донецкой области решил временно приостановить работу одного из своих предприятий — ЧАО "Украинский бекон" — ради обеспечения безопасности сотрудников.

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Как говорится в сообщении компании, несмотря на сложности военного времени, МХП более месяца обеспечивал операционную деятельность "Украинского бекона", поддерживая поставки необходимого для производства сырья и логистику готовой продукции.

"Однако ситуация в Донецкой области обостряется. Согласно сообщениям Министерства обороны Украины, оккупационные войска России продолжают концентрировать большие силы на востоке государства. Дальнейшее наступление оккупантов в Донецкой области увеличивает риски и опасность для жизни сотрудников предприятия и делает его работу невозможной", — сказано в нем.

В МХП отмечают, что помогают сотрудникам предприятия с эвакуацией. Часть из них переводится на работу на другие предприятия МХП с предоставлением временного жилья. При этом всем сотрудникам "Украинский бекон" будет предоставлена финансовая компенсация.

Также холдинг сообщает, что сейчас активно работает над запуском других производственных площадок, чтобы и дальше обеспечивать рынок продукцией торговой марки "Бащинский", которая производилась на остановленном предприятии. Однако такой запуск требует дополнительного времени, поэтому МХП предупредил партнеров о возможности временных задержек в поставке этой продукции.

"Мы убеждены, что компании воспримут это сообщение как ответственные партнеры, понимающие, что безопасность сотрудников в условиях войны является приоритетом для МХП. Мы также уверены, что вместе со всеми нашими партнерами обязательно справимся с временными трудностями", — говорится в сообщении.

В МХП добавляют, что поскольку видят ключевой задачей для себя поддержание продовольственной безопасности Украины, приложат максимум усилий для возобновления поставок мясо-колбасных изделий украинским потребителям.

Отметим, что фабрика "Украинский бекон" (ранее "Европродукт") расположена в селе Водяное Второе в Краматорском районе Донецкой области (ранее относилась к упраздненному Константиновскому), что в 30 километрах по прямой от окраин Горловки и 35 километрах от окраин Донецка.