Компания "Наша Ряба" начала выпуск детского питания "КОКО". Оно предназначено для детей от 6 месяцев до 1,5 лет. Первую партию продукта компания передала в регионы боевых действий, а также семьям вынужденных переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Еще до войны мы начали проект по изготовлению качественного детского питания из курочки "Наша Ряба" в Европе, так как в Украине нет подобного производства, что могло бы производить мясную продукцию в соответствии с нашими требованиями и стандартами. И вот мы получили первую партию детского питания "КОКО", — рассказали в компании.

Первая партию детского питания передали благотворительным фондам.

Детское питание "КОКО" — это высококачественный продукт, ассортимент включает три вкуса. В состав входят курица и органические овощи.

"Наша Ряба" — бренд охлажденной курятины высокого качества, которая не содержит антибиотиков и гормонов роста. Торговая марка принадлежит международной компании МХП.

Это одна из многих благотворительных инициатив украинцев. Так заведение "Черноморка" в Киеве преобразовали в бесплатный ресторан для пенсионеров.

Напомним, в связи с военным положением в Украине компания АТБ-маркет приняла решение возобновить реализацию продукции компаний Roshen и "Наша Ряба" в магазинах своей торговой сети. В АТБ-маркет считают, что сейчас не время для выяснения партнерских взаимоотношений и долгосрочных переговоров.