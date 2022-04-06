Компанія "Наша Ряба" розпочала випуск дитячого харчування "КОКО". Воно призначене для дітей віком від 6 місяців до 1,5 років. Першу партію продукту компанія передала у регіони бойових дій, а також сім'ям вимушених переселенців. Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Ще до війни ми розпочали проект з виготовлення якісного дитячого харчування з курочки "Наша Ряба" в Європі, тому що в Україні немає подібного виробництва, що могло б виробляти м'ясну продукцію відповідно до наших вимог та стандартів. І ось ми отримали першу партію дитячого харчування "КОКО", - розповіли у компанії.

Першу партію дитячого харчування передали благодійним фондам.

Дитяче харчування "КОКО" - це високоякісний продукт, асортимент включає три смаки. До складу входять курка та органічні овочі.

"Наша Ряба" - бренд охолодженої курятини високої якості, яка не містить антибіотиків та гормонів росту. Торгова марка належить міжнародній компанії МХП.

Це одна із багатьох благодійних ініціатив українців. Так заклад "Чорноморка" у Києві перетворили на безкоштовний ресторан для пенсіонерів.

Нагадаємо, у зв'язку з військовим становищем в Україні компанія АТБ-маркет ухвалила рішення відновити реалізацію продукції компаній Roshen та "Наша Ряба" у магазинах своєї торгової мережі. В АТБ-маркет вважають, що зараз не час для з'ясування партнерських взаємин та довгострокових переговорів.