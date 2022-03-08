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Рітейл
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Продукція Roshen та "Наша Ряба" повертається до магазинів АТБ

Продукція Roshen та "Наша Ряба" повертається до магазинів АТБ
АТБ, Roshen та "Наша Ряба" відсунули на другий план з'ясування партнерських взаємин

Компанія АТБ-маркет прийняла рішення відновити реалізацію продукції компаній Roshen та "Наша Ряба" у магазинах своєї торгової мережі.

"Таке рішення компанії - це об'єднання її зусиль, вирішення головного завдання – максимального забезпечення населення продуктами харчування та товарами першої необхідності під час масштабної та зухвалої військової агресії", - пояснили в компанії.

В АТБ-маркет вважають, що зараз не час для з'ясування партнерських взаємин та довгострокових переговорів.

Нагадаємо, у лютому покупці почали помічати, що в магазинах мережі зникла продукція Roshen та "Наша Ряба".

З'ясувалося, що магазини мережі АТБ бізнесмена Геннадія Буткевича не змогли домовитися з кондитерською корпорацією Roshen Петра Порошенка та продають залишки солодощів цієї торгової марки, нову продукцію не завозять.

Це сталося до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Після 24 лютого мережа АТБ вжила низку заходів, щоб забезпечити всіх покупців продуктами харчування.

Зокрема компанія ввела обмеження на продаж товарів соціальної групи одному покупцю. Таке рішення компанія прийняла для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв'язку з військовим станом.

Автор:
Віта Молодан