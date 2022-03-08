Продукция Roshen и "Наша Ряба" возвращается в магазины АТБ

Компания АТБ-маркет приняла решение возобновить реализацию продукции компаний Roshen и "Наша Ряба" в магазинах своей торговой сети.

"Такое решение компании — это объединение ее усилий, решение главной задачи – максимального обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости во время масштабной и дерзкой военной агрессии", — объяснили в компании.

В АТБ-маркет считают, что сейчас не время для выяснения партнерских взаимоотношений и долгосрочных переговоров.

Напомним, в феврале покупатели начали замечать, что в магазинах сети исчезла продукция Roshen и "Наша Ряба".

Выяснилось, что магазины сети АТБ бизнесмена Геннадия Буткевича не смогли договориться с кондитерской корпорацией Roshen Петра Порошенко и продают остатки сладостей этой торговой марки, новую продукцию не завозят.

Это произошло до начала полномасштабного вторжения России в Украину. После 24 февраля сеть АТБ приняла ряд мер, чтобы обеспечить всех покупателей продуктами питания.

В частности, компания ввела ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием.